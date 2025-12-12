Khẩn cấp điều chỉnh phân làn giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực Bình Dương

Thời gian gần đây, giao thông khu vực Bình Dương có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ va chạm giữa xe máy và xe tải trọng nặng gây chết người. Nhằm hạn chế tai nạn, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều chỉnh phân làn tại nhiều tuyến đường.

Clip: Phân làn giao thông tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi xe gắn máy

Sáng 12-12, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, Sở Xây dựng đã triển khai điều chỉnh phân làn trên các tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 13, bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực và nhận được sự đồng thuận của người dân.

Trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, xe tải, xe khách, xe container lưu thông các làn rất nguy hiểm cho người đi xe gắn máy, đặc biệt đoạn gần nút giao Tân Vạn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu Tập đoàn Becamex – CTCP khẩn trương điều chỉnh biển báo phân làn trên các tuyến ĐT.743, Độc Lập, ĐT.746, ĐT.747B và các tuyến chính trong Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương. Cụ thể, làn 1 (sát vỉa hè) dành cho xe máy, xe 2-3 bánh; Làn 2 dành ô tô con, khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn; Các làn sát dải phân cách dành cho các loại ô tô. Chuyển vạch liền thành vạch đứt giữa làn xe máy và ô tô; bổ sung dải phân cách ngắn 30–50 m tại giao lộ; nghiên cứu thêm pha đèn rẽ trái cho xe máy. Đặc biệt, khẩn trương điều chỉnh giao thông vòng xoay cây xăng Kim Hằng theo hướng tháo dỡ vòng xoay, lắp tiểu đảo và đèn tín hiệu.

Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG khẩn trương điều chỉnh phân làn trên tuyến ĐT.741 theo cấu trúc: Làn 1 dành cho xe 2-3 bánh; Làn 2 dành cho ô tô con, khách nhỏ hơn hoặc 16 chỗ, xe buýt; Làn 3 dành cho ô tô tải, xe lớn. Chuyển vạch liền thành vạch đứt, bổ sung dải phân cách và nghiên cứu pha đèn cho xe máy.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn xe tải, xe ô tô được chạy tất cả các làn gây nguy hiểm cho cho người chạy xe gắn máy. Ảnh: QUỐC HÙNG

Các Ban quản lý và chủ đầu tư hạ tầng khẩn trương rà soát, điều chỉnh phân làn trên các đường tối thiểu 3 làn mỗi chiều, như Phạm Ngọc Thạch, đường vào Trung tâm Hành chính Bình Dương trước đây và các tuyến trong khu – cụm công nghiệp. Áp dụng cùng cấu trúc phân làn và biện pháp an toàn như các tuyến trên.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị trên. Nếu sau ngày 31-12-2025 vẫn chưa triển khai, Trung tâm sẽ tham mưu để Sở Xây dựng giao đơn vị khác thực hiện, hoàn thành trước 10-1-2026. Chi phí điều chỉnh do đơn vị quản lý tuyến đường chi trả.

Các biện pháp được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện an toàn giao thông, hạn chế tai nạn liên quan đến xe tải trọng nặng và nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân.

QUỐC HÙNG