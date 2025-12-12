Cần Thơ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện lớn

Ngày 12-12, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của đất nước trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Tham dự lễ ra quân có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ban ngành cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết: Trong những ngày cuối năm 2025 và đầu năm 2026 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước và TP Cần Thơ. Vì vậy, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác sẽ đặc biệt gia tăng. Yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội rất cấp bách, hệ trọng, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Công an thành phố Cần Thơ tại lễ ra quân

Trước yêu cầu trên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu lực lượng công an tập trung triển khai cao điểm với tinh thần “tiến công - khí thế bứt phá - hành động quyết liệt”, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn của đất nước và tại địa bàn.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã phát lệnh ra quân và yêu cầu toàn lực lượng tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm gồm: Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, xử lý kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá, gây mất ổn định. Bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị nội bộ, an ninh tại các khu vực trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, xử lý nghiêm thông tin xấu độc, sai sự thật.

Các lực lượng Công an TP Cần Thơ diễu hành trên các tuyến đường trung tâm

Đặc biệt là tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm như: xâm phạm sở hữu, tội phạm ma túy, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tăng cường quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý đối tượng tại địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong dịp Tết.

Cũng tại lễ ra quân, các lực lượng nghiệp vụ, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự… tham gia diễu hành lực lượng trên các tuyến đường trung tâm thành phố, thể hiện quyết tâm cao độ, khí thế sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TUẤN QUANG