Phát biểu tại phiên họp tổ đại biểu Quốc hội Hà Nội chiều 8-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải đảm bảo tính đồng bộ và thực tiễn trong công tác quy hoạch.

Chỉ rõ nhiều nhược điểm trong việc xây dựng và thực hiện quy hoạch hiện hành ở Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, đối với một đô thị đặc biệt như Hà Nội, cần xác định rõ các phân khu: nơi nào bảo tồn văn hóa, nơi nào là làng xóm, khu công nghiệp, trường học, khách sạn…; chú trọng đến hệ thống hạ tầng ngầm để tránh tình trạng “cứ xây dựng lên là tắc đường và ngập lụt. Các khu đô thị mới, khu nhà ở xã hội phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về bệnh viện, nhà văn hóa, trường học, sân vận động và vườn hoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu Quốc hội Hà Nội, chiều 8-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để khắc phục tình trạng quá tải ở lõi đô thị, cần chú trọng xây dựng các đô thị vệ tinh để kéo giãn dân cư. Phải thiết kế hệ thống giao thông kết nối (tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, tàu trên cao), đảm bảo người dân có thể di chuyển vào trung tâm trong vòng 30 phút, từ đó mới khuyến khích những “cư dân gác xép” rời bỏ không gian sống quá chật chội ở nội đô, cải thiện điều kiện sống.

Đặc biệt, quy hoạch Thủ đô không được mang tính ngắn hạn theo tư duy "nhiệm kỳ 5 năm". Ngược lại, cần có một lộ trình phát triển rõ ràng cho hàng trăm năm sau, đảm bảo sự ổn định dù người lãnh đạo có thể thay đổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý cần nghiên cứu các mô hình không gian quy hoạch tiên tiến với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia nước ngoài để “quy hoạch phải vừa tạo ra sự phát triển vượt trội, vừa giữ gìn được các giá trị văn hóa cốt lõi và kỷ cương của Thủ đô”.

Khái quát về tinh thần xuyên suốt khi sửa đổi Luật Thủ đô, đồng chí Tô Lâm nêu rõ: “Tinh thần cần được xác lập rõ ràng: Một là, Thủ đô được trao quyền cao hơn thì phải chịu trách nhiệm cao hơn. Hai là, có cơ chế đặc thù thì phải tạo ra kết quả vượt trội. Ba là, thí điểm phải đi đôi với kỷ cương và hiệu quả, kiểm soát được rủi ro”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Nội phải đi đầu, không phải ngoại lệ ngoài hệ thống, mà phải là hình mẫu về quản trị hiện đại, kỷ luật nghiêm minh và trách nhiệm rõ ràng. Nếu làm tốt, Thủ đô không chỉ phát triển đột phá mà còn trở thành mô hình thể chế tiêu biểu cho cả nước.

ANH PHƯƠNG