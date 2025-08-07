Cần cơ chế riêng về biên chế tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Lãnh đạo TPHCM cho biết biên chế ngành tư pháp hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu công việc, cần có cơ chế riêng và chính sách thu hút, giữ chân nhân sự chất lượng cao.

Quang cảnh buổi khảo sát sáng 7-8

Sáng 7-8, tại TPHCM đã diễn ra buổi khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2025.

Đoàn khảo sát do đồng chí Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân TPHCM.

Chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm

UBND TPHCM cho biết công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn đã được triển khai đồng bộ, gắn với các chương trình an sinh xã hội như tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Việc nâng cao đời sống người dân là giải pháp căn cơ nhằm hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm.

Song song đó, TPHCM cũng tập trung tuyên truyền pháp luật, nhất là các thủ đoạn phạm tội mới như tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao, ma túy và mua bán người. Việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, môi trường, đất đai, khoáng sản cũng được siết chặt, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại buổi khảo sát

Đáng chú ý, công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả cũng được xem là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, với việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Về phòng chống tham nhũng, UBND TPHCM xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Thành phố đã ban hành kế hoạch thanh tra năm 2025, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và các dự án có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, trong thời gian tới, Thành phố tập trung một số giải pháp trọng yếu, gồm: đẩy mạnh phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc kê khai tài sản, xác minh thu nhập.

Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành tư pháp

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết TPHCM là địa bàn phát triển kinh tế mạnh, kéo theo nhiều vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh dân số thường trú, Thành phố còn tiếp nhận lượng lớn dân cư cơ học từ các tỉnh, làm tăng áp lực lên bộ máy quản lý nhà nước và các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, biên chế do Trung ương phân bổ hiện không đáp ứng đủ nhu cầu công việc, gây khó khăn cho các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Một thực tế đáng quan ngại là nhiều cán bộ tư pháp, đặc biệt ở cơ quan thi hành án, gặp khó khăn trong công việc và có xu hướng rời bỏ vị trí khi có cơ hội khác tốt hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giải quyết công việc.

Đồng chí đề xuất Trung ương có cơ chế phân bổ biên chế phù hợp để đảm bảo TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, cần có chính sách giữ chân và thu hút nhân lực ngành tư pháp. Ngoài ra, chuyển đổi số trong ngành tư pháp rất cần thiết, cần tính đến việc bố trí biên chế công nghệ thông tin chuyên trách tại các đơn vị này để đảm bảo tính hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, nhấn mạnh rằng quan điểm nhất quán của Thành phố là lấy “phòng” làm trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cũng như phòng, chống tham nhũng. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần được triển khai đồng bộ và chủ động.

Đồng chí cũng cho biết, mặc dù một số nội dung đã được chỉ đạo trước đó, nhưng UBND Thành phố sẽ tiếp tục ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị được nêu tại buổi làm việc. Trong phạm vi khả năng và điều kiện thực tế, TPHCM sẽ hỗ trợ tích cực cho các cơ quan Tư pháp, bao gồm cả các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chung.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của TPHCM trong việc triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đoàn nhận định TPHCM đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể, thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội, quan tâm đến an sinh, việc làm, đây cũng là cách làm thiết thực để giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh, trật tự xã hội; ghi nhận các biện pháp nghiệp vụ được triển khai sâu rộng trên địa bàn. Các sở, ngành và địa phương cũng đã thực hiện tương đối tốt chức năng quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, an toàn thực phẩm, phòng chống buôn lậu…

Đồng chí Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kết luận buổi khảo sát

Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, đoàn nhận thấy TPHCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, dù thực tế vẫn còn tồn tại những phức tạp.

Trưởng đoàn khảo sát đề nghị các cơ quan của TPHCM tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của đoàn khảo sát, hoàn chỉnh số liệu, bổ sung nội dung kiến nghị. Đoàn khảo sát cũng ghi nhận các đề xuất cụ thể liên quan đến sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn sau khi nhập đơn vị hành chính, đảm bảo chất lượng công tác xét xử, kiểm sát, thi hành án ở địa phương.

CẨM NƯƠNG