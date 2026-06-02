Từ 17-7, nhiều mặt hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm

Ngày 2-6, Bộ Công thương thông tin, từ ngày 17-7, nhiều mặt hàng nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Cảng container quốc tế Việt Nam VICT, phường Tân Thuận, TPHCM. ẢNH: QUANG PHÚC

Theo Thông tư số 28/2026/TT-BCT do Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài ký ban hành ngày 1-6, các nhóm hàng thuộc diện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm được xác định theo danh mục kèm mã số HS.

Cụ thể, danh mục cần kiểm tra về an toàn thực phẩm gồm: các nhóm sản phẩm như đồ uống, nước giải khát, rượu, bia, cồn thực phẩm; sữa chế biến; dầu thực vật; bột, tinh bột; bánh, mứt, kẹo; rau quả chế biến và một số nhóm thực phẩm khác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 17-7-2026, thay thế Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 6-4-2022.

Đối với hồ sơ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đã nộp trước ngày thông tư có hiệu lực, việc xử lý tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân tự nguyện áp dụng quy định mới.

PHÚC VĂN

