Thị trường chìm trong sắc đỏ, VN-Index giảm phiên thứ 6 liên tục

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 2-6 tiếp tục giảm mạnh với sắc đỏ chiếm áp đảo, cổ phiếu giảm gấp 3 lần cổ phiếu tăng.

Thị trường chìm trong sắc đỏ

Hầu hết các nhóm ngành trên thị trường đều đồng loạt giảm. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) giảm khá sâu gây áp lực lên chỉ số: HDB giảm 3,3%, CTG giảm 2,03%, VIB giảm 1,86%, TCB giảm 1,39%, MBB giảm 1,79%, VPB giảm 1,86%, SHB giảm 1,09%; VIX giảm 2,79%, VND giảm 2,28%, VCI giảm 1,42%, SHS giảm 2,75%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng "đỏ sàn", trong đó các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh như: BSR giảm 3,15%, PLX giảm 2,26%, GAS giảm 2,4%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công cũng đồng loạt lao dốc, nhiều cổ phiếu giảm mạnh: NVL giảm sàn, PDR giảm 5,28%, CEO giảm 3,61%, CII giảm 5,43%, VSC giảm 3,02%...

Một số cổ phiếu hiếm hoi còn giữ được mức tăng tích cực trên thị trường là BVH tăng 2,87%, FPT tăng 2,61%, SSB tăng 1,41%, KDH tăng 1,32%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,07 điểm (0,98%) còn 1.826,47 điểm với 226 mã giảm, 87 mã tăng và 52 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục tăng 9,61 điểm (3,15%) lên 314,79 điểm với 62 mã tăng, 80 mã giảm và 48 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ đạt gần 20.000 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn chưa dừng “xả hàng”, tiếp tục bán ròng phiên thứ 8 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 115 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HPG hơn 124 tỷ đồng, HDB hơn 122 tỷ đồng và ACB hơn 118 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN