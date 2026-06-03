Kinh tế

Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025

Ngày 3-6, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, trong tháng 5, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng gần 0,3% so với tháng trước. Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng gần 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm 2025.

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Tốc độ tăng/giảm CPI 5 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Cục Thống kê

Bình quân 5 tháng đầu năm, chỉ số CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Thống kê, yếu tố làm tăng chỉ số CPI trong 5 tháng đầu năm chủ yếu do giá nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao (hơn 6,6% so với cùng kỳ năm trước) đã tác động làm CPI chung tăng hơn 1,5%. Ngoài ra, giá điện sinh hoạt tăng hơn 5,8% do nhu cầu sử dụng điện tăng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; giá nhóm giao thông tăng hơn 5,2% (chủ yếu do giá xăng và dầu tăng cao); giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng gần 4,8% (đã tác động làm CPI chung tăng hơn 1,7%)...

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Lạm phát cơ bản tháng 5 và 5 tháng đầu năm từ năm 2022 đến năm 2026. Ảnh: Cục Thống kê

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31-5 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt gần 25 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ước đạt gần 9,8 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 99 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 445 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng gần 20%, nhập khẩu tăng gần 31%, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu với trị giá gần 14 tỷ USD.

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