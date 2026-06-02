Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 196 tỷ đồng

Theo Bộ Công thương, đến hết ngày 31-3-2026, số dư của Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn khoảng 195,9 tỷ đồng.

Ngày 2-6, Bộ Công thương công bố tình hình trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong quý 1-2026.

Người dân đổ xăng E10 tại một cửa hàng trên đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, TP Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Bộ Công thương cho biết, số dư Quỹ BOG xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu tại thời điểm ngày 1-1-2026 là hơn 5.611,7 tỷ đồng. Trong quý 1-2026, tổng số tiền chi sử dụng Quỹ BOG là hơn 5.418,5 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ dương trong kỳ đạt hơn 2,72 tỷ đồng. Đến hết ngày 31-3-2026, số dư quỹ còn 195,9 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư Quỹ BOG lớn nhất, đạt hơn 1.073,8 tỷ đồng vào cuối quý 1-2026. Tiếp đến là Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp với khoảng 296,7 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM khoảng 269,9 tỷ đồng và Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP khoảng 229 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp ghi nhận quỹ âm. Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) âm hơn 1.437,7 tỷ đồng vào cuối quý 1-2026. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng âm khoảng 155,5 tỷ đồng, Công ty cổ phần Anh Phát Petro âm khoảng 134,2 tỷ đồng.

PHÚC HẬU

