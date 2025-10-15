Cần quy định rõ Quyền Sở hữu trí tuệ, phạm vi dán nhãn AI

Chiều 15-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh, sự phát triển nhanh của AI đặt ra nhiều thách thức pháp lý, đạo đức và trách nhiệm, đòi hỏi phải có một hành lang pháp lý phù hợp vừa quản lý chặt chẽ, vừa khuyến khích thúc đẩy sự phát triển.

"Theo đó, những quy định quản lý, những điều cấm phải thật sự rõ ràng, minh bạch và được cân bằng một cách hợp lý nhất", ông Trần Văn Khải nói.

Nhiều nội dung then chốt trong dự thảo tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế như: quản lý dựa trên rủi ro, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đạo đức và quyền con người trong AI, quy định về minh bạch, giải trình và gắn nhãn nội dung sinh bởi AI.

Theo bà Trần Vũ Hà Minh, Tập đoàn FPT software, quy định nhà cung cấp, bên nhập khẩu có trách nhiệm tự đánh giá, tự phân loại theo tiêu chí có nguy cơ gia tăng đáng kể gánh nặng tuân thủ, đặc biệt với các đơn vị cung cấp nhiều hệ thống AI và mô hình trên phạm vi toàn cầu vì chưa rõ nghĩa vụ của nhà phát triển hệ thống AI, không đặt ra giới hạn hay cơ chế kiểm soát việc nhập khẩu hệ thống AI vào Việt Nam, dễ dẫn đến rủi ro đối với thị trường nội địa.

Ông Trần Văn Trí, Giám đốc LuatVietnam đề xuất cần quy định rõ quyền sở hữu trí tuệ giữa nhà cung cấp, nhà phát triển, nhà triển khai; quy định rõ phạm vi và mức độ áp dụng AI phải gắn nhãn, cơ chế tiền kiểm cần linh hoạt để không làm chậm tiến độ ra mắt sản phẩm AI, quy định dẫn nguồn để dễ kiểm tra và đối chiếu.

Để luật thực sự đi vào cuộc sống và trở thành động lực phát triển, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI nhấn mạnh, cần đảm bảo sự linh hoạt và thích ứng trong khung pháp lý, giảm tối đa rào cản hành chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và startup, đầu tư mạnh mẽ và nghiêm túc cho hạ tầng dữ liệu và tính toán, xác định rõ trách nhiệm pháp lý, nhất là trong chuỗi giá trị AI từ nhà phát triển, nhà cung cấp đến người triển khai.

HÀ NGUYỄN