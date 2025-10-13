Hội thảo Quốc tế SVAL lần I: Nâng tầm nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên AI”

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn khoa học nơi các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, giảng viên, học viên cao học trao đổi những ý tưởng, chia sẻ các kết quả, kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ có kết hợp với AI để góp phần nâng cao cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ.

Ngày 10-10, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Trường ĐH Tân Tạo, Trường ĐH Bình Dương, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TPHCM và Trường ĐH Công Thương TPHCM tổ chức Hội thảo quốc tế SVAL lần thứ nhất với chủ đề Language Research and Teaching with AI ( Nghiên cứu và giảng dạy tiếng với AI).

Các nhà khoa học cùng thảo luận về ứng dụng AI trong dạy – học ngôn ngữ hiện đại

Với sự tham gia của gần 150 nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia trong và ngoài nước, Hội thảo quốc tế SVAL lần I không những nhìn nhận AI trong dạy học ngôn ngữ ở các góc độ khác nhau mà còn là cơ hội cho các cơ sở đào tạo trong khu vực phía Nam và quốc tế trong hợp tác đào tạo. Thông qua việc chia sẻ nghiên cứu, các nhà khoa học có cơ hội tìm kiếm đối tác, hình thành các nhóm nghiên cứu liên trường, liên quốc gia, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ngôn ngữ học và công nghệ giáo dục.

TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng NTTU phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đại diện Ban Tổ chức, hy vọng SVAL không chỉ là một sự kiện học thuật, mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các trường đại học trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ gắn với công nghệ. Với tinh thần kết nối – đổi mới – sẻ chia Hội thảo Quốc tế SVAL lần I khẳng định vai trò tiên phong của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục ngôn ngữ và xây dựng mạng lưới hợp tác học thuật trong và ngoài nước.

22 bài tham luận chất lượng cao được trình bày tại Hội thảo được chọn từ 90 bài báo cáo, đã mang đến những góc nhìn mới, góp phần định hình xu hướng nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trong kỷ nguyên số.

GS.TS. Hoàng Văn Vân - ĐH Ngoại ngữ ĐH QGHN

Điểm nhấn của hội thảo là sự góp mặt của các học giả uy tín như GS-TS Hoàng Văn Vân (ULIS-VNUHN), là một trong những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam hiện nay về dạy học tiếng Anh và GS-TS John Baker (HUIT), chuyên gia ngôn ngữ học và giáo dục ngôn ngữ với hàng loạt các công bố uy tín.

Hội thảo tập trung vào 4 vấn đề chính: (1) Phương pháp luận AI & Góc nhìn các cơ sở đào tạo; (2) Thực hành lớp học trên AI và việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ; (3) Tài liệu giảng dạy, dịch thuật và đánh giá ngôn ngữ trên cơ sở AI; (4) Ngôn ngữ học, AI và dạy học các ngoại ngữ. Thông qua đó, hội thảo hướng đến việc xây dựng nền tảng tri thức liên ngành giữa công nghệ – giáo dục – ngôn ngữ, đồng thời mở ra những phương pháp mới trong giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, giúp người học và người dạy thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên AI.

GS-TS John Baker

Tại phiên toàn thể với 2 báo cáo trọng điểm: (1) “Ý tưởng về việc xây dựng trung tâm rèn luyện kỹ năng viết trên nền tảng AI” do GS-TS John Baker trình bày. Nội dung chính tác giả mang lại những hiểu biết và định hướng thực tiễn, đặc biệt liên quan đến việc tích hợp hiệu quả các công cụ AI, nhằm phát triển các môn viết trong bối cảnh Việt Nam cũng như là khu vực Châu Á. GS-TS John Baker cho rằng cần xây dựng trung tâm luyện viết trên các công cụ mạnh của AI.

(2) “Khám phá truyện thiếu nhi bằng Ngữ pháp chức năng hệ thống phục vụ dạy học” do GS-TS Hoàng Văn Vân. Qua bài nghiên cứu, tác giả gợi ra phương pháp tiếp cận mới trong dạy học ngoại ngữ bằng khung ngữ pháp chức năng hệ thống (SFG) của Halliday và các tác giả khác. GS-TS Hoàng Văn Vân đã đưa ra các đường hướng thực tiễn cho giáo viên ngoại ngữ sử dụng (SFG) vào lớp học.

Phiên thảo luận sau hai báo cáo trọng điểm đã trở thành tâm điểm học thuật của Hội thảo SVAL lần I, thu hút nhiều ý kiến sâu sắc từ các học giả trong và ngoài nước. Phần thảo luận tập trung khai thác chiều sâu học thuật cũng như định hướng phát triển thực tiễn của lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Hội thảo còn chia thành 4 tiểu ban chuyên đề, mỗi tiểu ban có 5 bài tham luận với các chủ tọa điều hành là các phó giáo sư, tiến sĩ đến từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và các Trường đồng hành tổ chức.

TS Trần Ái Cầm trao thư và hoa cảm ơn các báo cáo viên

Những trao đổi, tranh luận và phát hiện được trình bày trong suốt chương trình không chỉ phản ánh tinh thần học thuật nghiêm túc, mà còn thể hiện rõ khát vọng định hình nền giáo dục ngôn ngữ gắn với công nghệ, nhưng vẫn đặt yếu tố con người ở trung tâm.

Từ những góc nhìn đa chiều được chia sẻ, có thể thấy rõ rằng AI không còn là công cụ đơn lẻ, mà đang dần trở thành người bạn đồng hành chiến lược của các nhà giáo dục. Sự xuất hiện của AI mở ra những khả năng chưa từng có trong việc phân tích ngôn ngữ, đánh giá năng lực người học và cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Song, như nhiều học giả nhấn mạnh, AI không thể thay thế tư duy, mà chỉ khuếch đại năng lực của con người biết cách sử dụng nó. AI không thể thay thế các giá trị của con người.