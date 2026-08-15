Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân V tại TPHCM

Chiều 15-8, tại số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa (TPHCM), Bộ Công an phối hợp với UBND TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân V (Trường Văn hóa CAND V).

Đại biểu thực hiện nghi thức Khai bút mở trường.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định về việc bổ sung Trường Văn hoá CAND V vào tổ chức bộ máy của Công an Thành phố.

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa CAND V.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa CAND V vào tổ chức bộ máy của CATP; Quyết định của UBND TPHCM về việc thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa CAND V.

Trong năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh 890 học sinh tại TPHCM, Đồng Nai và Khánh Hòa. Đối tượng tập trung vào con thương binh, liệt sĩ, người có công; trẻ em dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt, bảo trợ xã hội và học sinh hợp tác quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng quà cho nhà trường.

Trường Văn hóa CAND V ra đời nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về việc chăm lo, giáo dục và hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế. Đây là mô hình giáo dục nội trú liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, nhà trường còn tăng cường giáo dục pháp luật, kỷ luật, kỹ năng sống và phòng chống tội phạm theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân V có ý nghĩa chính trị, văn hóa - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với trẻ em là con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.

Mô hình Trường Văn hóa Công an nhân dân V nhằm tạo cơ hội công bằng để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển, trở thành những công dân tốt; từng bước khắc phục những khoảng trống trong giáo dục, đào tạo và bảo trợ xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề căn cơ về an ninh, trật tự và xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, văn minh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an TPHCM khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình giáo dục và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026-2027. Về phía Ban Giám hiệu, giáo viên, cán bộ nhà trường, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu mỗi thầy cô phải thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức, bản lĩnh chính trị, có chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm… để ngôi trường thực sự trở thành “Mái ấm hạnh phúc”…

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức Khai bút mở trường và trồng cây lưu niệm. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để khích lệ tinh thần học tập. Theo kế hoạch, Trường Văn hóa CAND V khai giảng năm học đầu tiên (2026 - 2027) vào ngày 5-9 tới đây.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình xây dựng, cải tạo và hoàn thiện ngôi trường được Công an TPHCM thực hiện thần tốc chỉ trong vòng 45 ngày. Đây vốn là trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ trước sáp nhập), nay là Cơ sở II Công an TPHCM, được lựa chọn để chuyển đổi công năng thành Trường Văn hóa CAND V. Từ một cơ sở công vụ, trường đã được chuyển đổi công năng thành một môi trường giáo dục khang trang với đầy đủ các hạng mục hiện đại. Trường có thư viện thông minh được đầu tư theo mô hình tiên tiến với sách giấy và học liệu số quản lý bằng công nghệ RFID, cho phép học sinh tự tra cứu, mượn trả tự động. Cùng với đó là hệ thống phòng học chức năng bao gồm phòng thí nghiệm Vật lý - Hóa học - Sinh học đạt chuẩn, phòng Tin học và đặc biệt là các phòng STEM giúp học sinh sớm tiếp cận với Robotics, lập trình và chế tạo. Trường còn có khu nội trú tiện nghi với mỗi phòng ở được thiết kế tối ưu công năng nghỉ ngơi và tự học, giúp học sinh rèn luyện tính tự lập trong sinh hoạt.

KHÁNH CHI