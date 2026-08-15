Giáo dục

Ngày 5-9, khai giảng năm học mới kết hợp khánh thành trường nội trú xã biên giới

SGGPO

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT về tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Ngày 5-9, khai giảng năm học mới kết hợp khánh thành trường nội trú xã biên giới

>> Toàn văn Kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT

Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng 5-9, kết hợp khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền.

Bộ GD-ĐT yêu cầu buổi lễ được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, nội dung ngắn gọn và phù hợp điều kiện thực tế.

Lễ khánh thành diễn ra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ; chương trình khai giảng chung toàn quốc từ 8 giờ đến 8 giờ 45. Sau thời điểm này, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, dự kiến có lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì.

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LÂM NGUYÊN

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Sáng 5-9 Lễ khai giảng Lễ khánh thành Nội trú Trường nội trú Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng loạt lãnh đạo Đảng và Nhà nước thâm dự truyền hình trực tiếp năm học mới

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