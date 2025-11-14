Lâm Đồng nghiên cứu xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị mới

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đề xuất đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh mới. Văn bản yêu cầu hoàn thành tham mưu, đề xuất trong tháng 11-2025.

UBND tỉnh lưu ý việc lựa chọn vị trí xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị mới cần đáp ứng tiêu chí chiến lược, có tiềm năng phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, công nghệ cao và mở rộng không gian đô thị. Khu vực này cũng cần có hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối hiệu quả với các trung tâm tài chính, công nghiệp, khoa học – công nghệ trong và ngoài tỉnh, cũng như các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Hiện nay, các cơ quan hành chính – chính trị cấp tỉnh của Lâm Đồng đang phân bố tại các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt, cách Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khoảng 30km.

ĐOÀN KIÊN