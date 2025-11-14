TPHCM công bố chương trình Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

Đại diện ban tổ chức thông tin với báo chí tại họp báo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Diễn đàn do UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (HCMC C4IR) phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác chiến lược tổ chức. Đây là không gian đối thoại chính sách cấp cao, nơi Chính phủ Việt Nam, cộng đồng quốc tế và doanh nghiệp cùng chia sẻ tri thức, giải pháp và sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác công – tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế thông minh.

Diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-11 tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (TPHCM). Sự kiện được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo trực tiếp và ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, 17 bộ ngành trung ương, 33 địa phương và 91 đoàn quốc tế. Thành phố đặt mục tiêu đưa Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành sự kiện đối thoại quốc tế thường niên mang tầm khu vực, tương tự các mô hình Thành phố mong muốn học hỏi như Đối thoại Shangri-La của Singapore. Trong bối cảnh TPHCM hình thành mô hình đô thị mới sau sáp nhập, quy mô kinh tế chiếm khoảng một phần tư cả nước, vai trò trung tâm quốc gia càng được củng cố thông qua các sự kiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Quang cảnh họp công bố chương trình Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 20205. Thực hiện: ĐÌNH DƯ

WEF lần đầu tiên đồng hành cùng một địa phương

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM, năm nay diễn đàn chứng kiến mức độ tham dự quốc tế chưa từng có. Tính đến ngày 13-11, đã có 91 đoàn quốc tế xác nhận góp mặt, gấp hơn bốn lần các kỳ trước. Trong đó, khoảng 400 đại biểu từ nước ngoài trực tiếp sang tham dự. Nhiều tổ chức quốc tế tầm vóc như IMF, ADB, cùng 10/17 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 của WEF toàn cầu cũng sẽ hiện diện tại TPHCM.

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên WEF đồng hành tổ chức diễn đàn cùng một địa phương, thay vì chỉ hợp tác ở cấp quốc gia như thông lệ. Chủ tịch điều hành WEF sẽ gửi thông điệp chào mừng tại phiên khai mạc, trong khi Giám đốc điều hành WEF tham dự trực tiếp toàn bộ chương trình trong ba ngày.

Diễn đàn còn có sự tham dự xuyên suốt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Ngoài ra, 33 tỉnh, thành trong nước cũng cử lãnh đạo tham dự để mở rộng phạm vi hợp tác liên vùng về đổi mới sáng tạo, logistics, công nghệ, hạ tầng xanh và quản trị đô thị.

Song song đó, cộng đồng doanh nghiệp lớn cũng đồng hành mạnh mẽ như Nam Á Bank, Techcombank, Masterise, Thaco, Sunwah, CMC, Saigontel, Trung Nguyên… hỗ trợ triển khai chương trình, đảm bảo hạ tầng, công nghệ, truyền thông và các nội dung chuyên môn.

Nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác công – tư

Diễn đàn diễn ra trong ba ngày với chuỗi chương trình đa lớp. Cụ thể, ngày 25-11, buổi sáng dành cho phiên truyền cảm hứng giới trẻ với sự tham gia đối thoại của Giám đốc điều hành WEF cùng các nhà khoa học trẻ, startup và sinh viên. Buổi chiều diễn ra CEO Connect 500, mạng lưới kết nối 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước – quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Vào ngày 26-11 là ngày chính của diễn đàn, gồm phiên toàn thể với sự tham dự của Thủ tướng cùng lãnh đạo Chính phủ các nước. Sau phiên định hướng chiến lược, diễn đàn đi vào ba nhóm nội dung trọng tâm gồm sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu, dịch vụ – logistics thông minh gắn với chuyển đổi kép và xây dựng chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số. Các phiên này do WEF đồng tổ chức, với sự tham gia của chuyên gia hàng đầu về công nghệ, hạ tầng xanh, kinh tế số và quản trị đô thị.

Chiều 26-11 sẽ có phiên Đối thoại chính sách cấp cao – điểm nhấn của chương trình. Trong đó, Thủ tướng có cuộc trao đổi chiến lược một – một với Giám đốc điều hành WEF nhằm làm rõ thông điệp của Việt Nam trong hợp tác quốc tế và vai trò của TPHCM trong mạng lưới phát triển toàn cầu.

Vào ngày 27-11 sẽ diễn ra các chương trình tham quan doanh nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo tiêu biểu của TPHCM cùng các hoạt động văn hóa, lịch sử. Bên cạnh đó là các hội thảo kết nối đầu tư, trong đó có Hội thảo kết nối đầu tư Việt Nam – Trung Quốc và Đêm kết nối “CONNECT” của mạng lưới C4IR toàn cầu trên Du thuyền Elite of Saigon.

Cũng theo ông Lê Trường Duy, một kết quả quan trọng dự kiến được công bố tại diễn đàn là Tuyên bố chung giữa TPHCM và WEF về chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm, dựa trên bộ khung mà WEF phát triển trong 7–10 năm qua. Việt Nam hiện nằm trong nhóm ba quốc gia đầu tiên được lựa chọn hợp tác ở cấp độ này.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 không chỉ giới thiệu hình ảnh “TPHCM mới sau sáp nhập”, mà còn thể hiện cam kết của thành phố trong việc chủ động kiến tạo mô hình phát triển kinh tế tri thức, dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xem là hai trụ cột chiến lược, tạo nền tảng hình thành nền kinh tế thông minh, nơi công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuẩn mực xanh không còn là các dự án thí điểm rời rạc mà trở thành cấu phần tự nhiên của chiến lược phát triển thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng khẳng định, TP cam kết tổ chức diễn đàn theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời kêu gọi các cơ quan báo chí đồng hành lan tỏa tinh thần chủ động – sáng tạo – dẫn dắt của Việt Nam trong bối cảnh mới.

ÁI VÂN - ĐÌNH DƯ