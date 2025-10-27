Cần Thơ: Người dân mòn mỏi chờ sửa chữa đoạn đường dạ cầu Hưng Lợi

Đoạn đường dạ cầu Hưng Lợi (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) có mặt đường bị bong tróc, ổ gà, nước đọng thành vũng... Thế nhưng, nhiều năm qua không được nâng cấp, sửa chữa.

Đoạn đường dưới dạ cầu Hưng Lợi chi chít “ổ gà, ổ voi” nhiều năm không được sửa chữa

Nhiều năm qua, đoạn đường dưới dạ cầu Hưng Lợi bắc qua sông Cần Thơ (thuộc bờ Cái Răng) đã trở thành nỗi ám ảnh và bức xúc kéo dài của người dân. Mặt đường chi chít “ổ gà, ổ voi”, nước đọng khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn.

Đoạn đường dưới dạ cầu Hưng Lợi chi chít ổ gà, ổ voi

Bà Cao Thị Quỳnh Hoa (70 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) cho biết: "Đường xuống cấp, ngập nước khiến người dân 2 bên đường không buôn bán được gì. Có lần tôi đi ngang đoạn đường này bị té và bị thương nên mỗi lần phải đi qua đoạn này là thấy ám ảnh".

Hiện đang vào cao điểm mùa mưa bão, khiến đoạn đường này càng trở nên nhếch nhác, lầy lội hơn, người dân đi lại rất khó khăn và nguy cơ mất an toàn giao thông luôn rình rập.

Người dân đi lại đoạn dưới dạ cầu Hưng Lợi rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Ông Huỳnh Văn Nam (45 tuổi, ngụ Phường Tân An) cho biết: "Tuyến đường hư hỏng đã lâu nhưng chưa được sửa chữa. Nắng thì bụi, mưa thì ngập vì không có cống thoát nước. Việc di chuyển, vận chuyển hàng hoá, buôn bán cũng khó khăn. Tôi mong con đường sớm được sửa chữa để dân đi lại thuận tiện, an toàn".

Theo người dân địa phương, con đường đã xuống cấp, hư hỏng nhiều năm nay, các hộ dân cũng đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa, nâng cấp, thế nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng giải quyết.

HUỲNH TRÂM - BÍCH MAI - MINH KỲ