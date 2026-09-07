Nhân rộng mô hình “Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình”

Khi gia đình có hiếu sự, việc đi lại để hoàn tất thủ tục hành chính có thể thêm phần khó khăn. Ở một số địa phương tại TPHCM, cán bộ phường chủ động đến tận nhà thăm hỏi, hướng dẫn thủ tục, trao trích lục khai tử để người dân có thêm thời gian lo việc gia đình.

Chủ động hỗ trợ người dân

Cuối tháng 8, mẹ bà Trần Ngọc Thư ở khu phố 17 (phường Linh Xuân) qua đời, gia đình ít người nên người thân cùng nhau lo việc tang. Nhận được thông tin từ khu phố, cán bộ “Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình” của phường đã chủ động liên hệ, hướng dẫn gia đình làm thủ tục đăng ký khai tử, sau đó đến tận nhà trao trích lục khai tử và thư chia buồn.

Theo ông Hồ Đình Chính, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Linh Xuân, “Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình” được thành lập vào ngày 25-8 để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính khi gia đình có người qua đời. Ngay khi nhận được thông tin có người qua đời, thành viên của tổ xác định địa chỉ và liên hệ với gia đình để hướng dẫn thủ tục. Thông tin có thể được phường tiếp nhận từ gia đình, khu phố, cơ sở y tế, đường dây nóng của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Công an phường hoặc các nguồn hợp pháp khác. Cán bộ hướng dẫn thân nhân khai tử, nộp hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ tại nhà nếu gia đình gặp khó khăn trong việc đi lại.

Sau khi hồ sơ hợp lệ, các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và các thủ tục liên thông, như xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất theo quy định. Khi có kết quả, cán bộ phường phối hợp với khu phố và Công an phường đến tận nhà trao trích lục khai tử, thư chia buồn và hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Công chức phường Phú Nhuận đến nhà người dân thăm hỏi, chia buồn, trao trích lục khai tử đến gia đình có thân nhân mất (ẢNH: NGUYỄN TRINH)

Ông Hồ Đình Chính cho biết, phường Linh Xuân đặt ra ba yêu cầu đối với mô hình “Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình”: không để người dân phải đi lại nhiều lần, không để người dân chờ đợi quá 24 giờ, không để xảy ra sai sót dữ liệu. Phường cũng đang triển khai thêm các hình thức hỗ trợ thủ tục hành chính tại nhà, tại cộng đồng dân cư và ngoài giờ, tùy nhu cầu của từng nhóm người dân, nhất là người cao tuổi, người bệnh hoặc người gặp khó khăn trong đi lại, tiếp cận thông tin.

Đa dạng cách làm

Mô hình này cũng đang được một số phường thực hiện với những nhóm người dân khác nhau. Tại phường An Phú Đông, “Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình” hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên thông khi gia đình có người qua đời. Phường Minh Phụng cũng triển khai cách làm này, với sự phối hợp giữa Công an phường và các đơn vị liên quan để giải quyết thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú.

Ở phường Phú Nhuận, việc trả trích lục khai tử tại nhà được thực hiện từ đầu năm 2026 đối với gia đình có công với cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng, người cao tuổi neo đơn, người đi lại khó khăn, người khuyết tật và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Giữa tháng 5-2026, bà Huỳnh Thị Huệ, ngụ tại 205 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận qua đời. Bà Huệ không có chồng con, sống cùng hai người thân đều lớn tuổi, đi lại khó khăn. Sau khi nhận được thông tin, địa phương đã chủ động liên hệ gia đình, hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký khai tử và trao kết quả tại nhà. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, thông tin, từ khi triển khai đến nay, phường đã giải quyết 22 trường hợp và trao trích lục khai tử tại nhà, giúp các gia đình giảm thời gian, chi phí đi lại, nhất là đối với người cao tuổi, người neo đơn và những người gặp khó khăn trong việc đi lại.

“Qua thực hiện, mô hình nhận được sự đồng tình, đánh giá tích cực của người dân và thân nhân người đã mất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi phương thức phục vụ từ “người dân đến cơ quan hành chính” sang “cơ quan hành chính chủ động hỗ trợ, phục vụ người dân”, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, chia sẻ.

PHƯƠNG UYÊN - HÀ THANH