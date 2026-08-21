ECOVACS dẫn đầu thị trường robot hút bụi tại Việt Nam

ECOVACS Việt Nam được ghi nhận là thương hiệu robot hút bụi bán chạy số 1 tại Việt Nam, với 34% thị phần tính theo giá trị và 31,8% thị phần tính theo sản lượng, theo NIQ GfK.

ECOVACS hợp tác cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trong vai trò Đại sứ thương hiệu tại Việt Nam.

Kết quả này không chỉ phản ánh độ phủ rộng khắp mà còn thể hiện sự tin yêu của người tiêu dùng dành cho ECOVACS tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh ngành hàng robot gia dụng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và cạnh tranh sôi động nhất từ trước đến nay.

Kết quả 34% thị phần tính theo giá trị và 31,8% thị phần tính theo sản lượng của ECOVACS không đến từ một sản phẩm hay chiến dịch đơn lẻ, mà là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn dựa trên 4 trụ cột: Liên tục đổi mới công nghệ, phát triển danh mục sản phẩm đáp ứng chính xác nhu cầu người dùng, mở rộng năng lực phân phối, hậu mãi cùng đối tác chiến lược Hợp Long và đầu tư mạnh mẽ cho thương hiệu, nổi bật là việc hợp tác cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trong vai trò Đại sứ thương hiệu tại Việt Nam.

Theo dữ liệu từ GfK, thị trường robot hút bụi lau nhà tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 137% về giá trị trong năm 2025 - 2026. Đáng chú ý, phân khúc cao cấp (trên 15 triệu đồng) là nhóm tăng trưởng nhanh nhất. Quyết định mua hàng của người tiêu dùng hiện nay không còn bị chi phối đơn thuần bởi giá bán, mà ưu tiên cho các giải pháp làm sạch thông minh có tính tự động hóa cao, mang lại giá trị sử dụng lâu dài và tối ưu chất lượng sống.

Trong giai đoạn tiếp theo, ECOVACS sẽ chuyển dịch mạnh từ chiến lược gia tăng độ phủ sang xây dựng "tình yêu thương hiệu" (Brand Love), hướng tới trở thành biểu tượng cho phong cách sống hiện đại.

Ông Đào Hải Đăng, Đại diện thương hiệu ECOVACS tại Việt Nam chia sẻ: “Với chúng tôi, thành quả tuyệt vời này không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục đổi mới. Khi ở vị trí dẫn đầu, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm mà còn phải góp phần dẫn dắt sự phát triển của thị trường, tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng và nâng cao các chuẩn mực của ngành robot gia dụng tại Việt Nam”.

KIM THANH