Đóng tràn Dốc Miếu: người dân săn cá mè lớn dưới chân hồ Kẻ Gỗ

Chiều 22-11, sau khi đơn vị vận hành đóng cửa tràn Dốc Miếu hồ Kẻ Gỗ (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều người dân đến khu vực này đánh bắt cá.

Chiều 22-11, có mặt tại tràn Dốc Miếu ở phía hạ du chân hồ Kẻ Gỗ, phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại khu vực này có diện tích lên đến hàng trăm mét vuông, mực nước sâu khoảng từ 4 đến 8m, nước trong xanh, xung quanh là rừng cây xanh và bờ đá gồ ghề.

Thời điểm này, tại khu vực có hàng chục người dân đang chèo chiếc thuyền nhỏ ra những vị trí nước sâu giăng lưới để bắt cá lớn. Phía bên mép bờ đá, tận dụng mực nước nông, nhiều người dân cũng tranh thủ đặt lưới để bắt các loại cá nhỏ hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người liên tiếp bắt được các loại cá mè đen, cá mè trắng, cá lúi, cá leo… Đặc biệt, đánh bắt được số lượng nhiều nhất là loại cá mè đen và cá mè trắng, trong đó bình quân mỗi con khoảng từ 3-8kg, con lớn khoảng 12-15kg.

Ngay sau khi đánh bắt, nhiều người đã bán cá ngay tại chỗ hoặc mang về nhà. Người may mắn thu về 2-3 triệu đồng, người ít thì cũng được mấy trăm ngàn đồng.

Anh Nguyễn Văn Hùng (57 tuổi, trú xã Cẩm Duệ) cho biết, sau khi biết tin hồ Kẻ Gỗ đóng cửa tràn nên đầu giờ chiều 22-11, ông cùng với một hàng xóm nhanh chóng mang theo loại lưới kích thước lớn và thuyền nhỏ lên đây đánh bắt cá. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ông đã bắt được khoảng 60-70kg cá mè đen và cá mè trắng.

Theo anh Hùng, những người dân sống gần khu vực hồ Kẻ Gỗ đến từ sớm nên bắt được nhiều con cá mè kích thước lớn, có những con nặng từ 10-15kg.

Theo người dân ở xã Cẩm Duệ, thời gian qua mưa kéo dài nên hồ Kẻ Gỗ xả tràn. Sau khi kết thúc đợt mưa, từ chiều 22-11, đơn vị quản lý vận hành đã đóng cửa tràn. Trong hồ Kẻ Gỗ, những năm qua ngành chức năng đã thả nhiều loại cá, trong đó nhiều nhất là cá mè nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Vì vậy, mỗi khi xả tràn, cá từ trong hồ theo dòng nước qua cửa xả tràn rồi quy tụ lại ở một khu vực ngay dưới cửa xả tràn. Sau đó, khi đóng cửa xả tràn thì đây là cơ hội để người dân đến giăng lưới bắt cá, kiếm thêm thu nhập nhập tiền triệu chỉ trong mấy giờ đồng hồ.

Đặc điểm của cá hồ Kẻ Gỗ là cá nước ngọt, tự nhiên, to, tươi ngon được người tiêu dùng ưa chuộng nên rất đắt khách. Trong buổi chiều, có nhiều người dân đã đánh bắt được trên dưới 100kg cá.

