Tham quan phòng trưng bày, học cách phân biệt hàng thật - hàng giả

Sáng 21-11, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã khai mạc phòng trưng bày hàng thật - hàng giả.

Người dân Hà Nội tham quan phòng trưng bày

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, phòng trưng bày nhằm giúp cộng đồng có thêm kiến thức phân biệt hàng thật và hàng giả, tăng cường nhận thức về tác hại của hàng giả, nâng cao nhận thức tiêu dùng thông minh và xây dựng thị trường minh bạch, an toàn.

Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa

Phòng trưng bày mở tại địa chỉ 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) giới thiệu hơn 500 sản phẩm thật - giả do lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, cùng sản phẩm do các chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp.

Các nhóm sản phẩm trưng bày trải rộng ở nhiều lĩnh vực như lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô - xe máy…

Sản phẩm trưng bày thuộc nhóm nông sản

Điểm nhấn là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm do Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản cung cấp, gồm giày thể thao Asics, vợt cầu lông Yonex, pin máy ảnh Canon, mỹ phẩm Transino, khóa kéo YKK và bugi NGK. Đây là các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn trên thị trường Việt Nam và thường xuyên bị làm giả do giá trị cao.

Tại khu trưng bày mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan có thể quan sát chi tiết sự khác biệt từ chất liệu - kiểu dáng đến tem nhãn.

Cán bộ quản lý thị trường hướng dẫn cách nhận biết hóa mỹ phẩm

Các cán bộ quản lý thị trường trực tiếp giới thiệu cách nhận biết hàng giả thông qua tem nhãn, mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc và các dấu hiệu đặc trưng theo từng nhóm sản phẩm.

Nhờ phòng trưng bày, người dân có thêm kiến thức phân biệt hàng thật và hàng giả

Phòng trưng bày mở cửa từ ngày 21 đến hết ngày 25-11.

PHÚC VĂN