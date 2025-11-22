Triển lãm 1.500 hiện vật đồng tiền Việt Nam

Sáng 22-11, Triển lãm “Đồng tiền Việt Nam - Hành trình theo dòng chảy lịch sử dân tộc” chính thức khai mạc tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, tại số 8 Võ Văn Kiệt, phường Sài Gòn, TPHCM.

Lãnh đạo NHNN và lãnh đạo TPHCM tại Triển lãm “Đồng tiền Việt Nam - Hành trình theo dòng chảy lịch sử dân tộc” tại TPHCM. Ảnh: Nhung Nguyễn

Tham dự lễ khai mạc có Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Phó Bí Thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng và nguyên lãnh đạo NHNN các thời kỳ.

Đây là sự kiện do NHNN chi nhánh Khu vực 2 tổ chức nhằm giới thiệu đến công chúng các hiện vật tiêu biểu là tiền Việt Nam qua các thời kỳ gắn liền với các giai đoạn phát triển của đất nước.

Triển lãm trưng bày hơn 1.500 hiện vật từ năm 1875 đến nay như tờ bạc Đông Dương, Giấy bạc Cụ Hồ, tiền kháng chiến, tín phiếu, phiếu mua hàng, tiền xu… đến tiền polymer. Mỗi đồng xu, tờ tiền đều khắc họa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tinh thần Việt Nam, qua đó tạo nên bức tranh lớn về dòng chảy lịch sử của dân tộc, lịch sử của một đất nước kiên cường, giản dị mà tự hào.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Nhung Nguyễn

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho biết, Triển lãm “Đồng tiền Việt Nam - Hành trình theo dòng chảy lịch sử dân tộc” là hoạt động nhằm tôn vinh lịch sử tiền tệ, một hành trình gắn liền với chủ quyền quốc gia, ý chí tự cường và tinh thần độc lập của dân tộc.

Trong khuôn khổ triển lãm, bên cạnh những câu chuyện lịch sử đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ, công chúng còn được giới thiệu không gian truyền thống ngành ngân hàng và không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được số hóa. Qua màn hình tương tác, công chúng có cơ hội nắm rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cùng những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Nhung Nguyễn

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng: “Triển lãm không chỉ truyền tải câu chuyện về một thời gian khó, đoàn kết và nỗ lực vượt khó, mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử tiền tệ của Việt Nam. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu hơn về sự gian khó và tinh thần cống hiến của cha ông, để thêm trân trọng giá trị lao động, hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước hôm nay".

Triển lãm được tổ chức tại tầng trệt tòa nhà trụ sở NHNN chi nhánh Khu vực 2, số 8 Võ Văn Kiệt, phường Sài Gòn, TPHCM. Triển lãm mở cửa miễn phí vào các ngày cuối tuần từ ngày 22-11-2025 đến hết tháng 4-2026, dành cho khách tham quan từ 14 tuổi trở lên.

NHUNG NGUYỄN