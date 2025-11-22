Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM: Sẵn sàng đón nhà đầu tư

Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam được quy hoạch theo mô hình “1 trung tâm, 2 điểm đến” tại TPHCM và TP Đà Nẵng. Sau giai đoạn chuẩn bị tích cực, TPHCM đang trong tâm thế sẵn sàng đưa IFC với nhiều lợi thế cạnh tranh vào vận hành.

Chủ động quảng bá

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 (ngày 8-11), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về tổ chức, nhân sự, sẵn sàng đưa IFC tại TPHCM vào hoạt động. Theo kế hoạch, IFC TPHCM sẽ vận hành ngay trong năm 2025 và hoàn thiện trong vòng 5 năm. Về địa điểm, thành phố đặt IFC tại các phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh với tổng diện tích 898ha. Trong đó giai đoạn đầu ưu tiên phát triển khu lõi rộng 9,2ha tại Thủ Thiêm, nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán chuyên ngành tài chính. Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho toàn bộ dự án ước tính khoảng 172.000 tỷ đồng, tương đương 7 tỷ USD.

Nói rõ hơn về công tác chuẩn bị của TPHCM, Sở Tài chính TPHCM thông tin, thành phố đã đầu tư hệ thống mạng internet tốc độ cao phủ kín khu vực đặt IFC. Sở KH-CN đang xây dựng trang thông tin điện tử về IFC tại TPHCM. Đối với nguồn nhân lực vận hành, thành phố đã cử cán bộ tham gia các đoàn công tác của Trung ương và thành phố đi học tập kinh nghiệm tại nhiều nước; đồng thời tham gia một số khóa đào tạo vận hành IFC. Về cơ chế vận hành, thành phố đã tham gia ý kiến góp ý chi tiết đối với dự thảo 8 Nghị định. Thành phố đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình hoàn chỉnh các dự thảo Nghị định về thành lập IFC theo chỉ đạo của Chính phủ.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, thành viên Tổ Tham mưu thành lập IFC tại TPHCM, cho biết thêm, TPHCM cũng đã làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và Việt Nam để chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho IFC. Trước đó, Sở Tài chính TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ với Sàn Giao dịch chứng khoán Mỹ (Nasdaq) về thúc đẩy hợp tác phát triển IFC tại TPHCM. Đại học Kinh tế TPHCM cũng ký biên bản ghi nhớ với Viện Tài chính New York để triển khai chương trình đào tạo thực chiến tài chính, đầu tư theo chuẩn quốc tế, hướng đến xây dựng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và nhà điều hành tài chính chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho IFC tại TPHCM.

“Thành phố không chờ các tập đoàn và các định chế tài chính tìm tới mà chủ động quảng bá, giới thiệu về IFC nhằm kéo dòng vốn này đến với TPHCM. Hiện nay danh sách các tập đoàn, định chế tài chính liên hệ làm việc với TPHCM tương đối nhiều”, ông Nguyễn Hữu Huân chia sẻ.

Nhiều ưu thế cạnh tranh

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Don Lam, Tổng Giám đốc, kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital, cho biết nhiều nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm tới kế hoạch xây dựng IFC tại TPHCM; theo dõi sát tiến trình và sẵn sàng tham gia khi các cơ chế vận hành, khung pháp lý và thời điểm triển khai được xác định rõ ràng. Ông Don Lam nhìn nhận, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn vốn phục vụ phát triển hạ tầng, doanh nghiệp và khu vực tư nhân, và IFC có thể trở thành kênh huy động vốn dài hạn quan trọng cho những lĩnh vực này.

Nói về lợi thế cạnh tranh của IFC Việt Nam so với một số IFC trong khu vực, đầu tiên phải kể đến các ưu đãi về thuế. Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, các ngành nghề ưu tiên phát triển vào IFC được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo. Các chuyên gia, người có trình độ chuyên môn cao bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ thực hiện công việc tại IFC đến hết năm 2030. Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt, IFC của Singapore áp thuế thu nhập doanh nghiệp là 17%, thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từ 0%-24%, cao hơn so với Việt Nam. Thậm chí, cấu trúc chi phí của Việt Nam đang cạnh tranh rõ rệt so với các IFC khu vực với giá dịch vụ tài chính ở mức hợp lý, chi phí thuê văn phòng và nhân sự tại TPHCM, Đà Nẵng thấp đáng kể so với Singapore và Hồng Công. Ước tính chi phí nhân sự của TPHCM chỉ bằng khoảng 1/5 so với Singapore.

Bên cạnh lợi thế này, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng, IFC tại TPHCM phải định vị là trung tâm công nghệ tài chính, nơi công nghệ và tài chính hội tụ với nhau, nơi tập trung những mô hình sàn giao dịch hàng đầu thế giới. Ông Will Ross, Giám đốc marketing và phân phối Dragon Capital, nhận định, Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển IFC, khi nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định và thị trường vốn ngày càng hoàn thiện. Vị chuyên gia này cho rằng, yếu tố quyết định đối với dòng vốn toàn cầu không chỉ là lợi nhuận, mà là độ tin cậy của thị trường.

Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38), tháng 9-2025

Hiện các doanh nghiệp trong nước, nhất là ở khối công nghệ, cũng rất mong được sớm tham gia vào hoạt động của IFC TPHCM với những cơ chế linh hoạt. Ông Lê Anh Quốc, Giám đốc vận hành AlphaTrue Solutions, bày tỏ: “Chúng tôi mong rằng TPHCM cho phép doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị của IFC ngay từ giai đoạn đầu. Các nền tảng công nghệ tài chính (fintech) nội địa như Basal Pay có thể đóng vai trò cầu nối giữa hệ thống tài chính truyền thống và thị trường tài sản số, qua đó tăng tính kết nối và hiệu quả dòng vốn trong nước”.

Ông NGUYỄN VĂN THẮNG, Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lựa chọn mô hình tối ưu cho IFC Hiện nay Bộ Tài chính đang nghiên cứu 4 phương án mô hình cơ quan điều hành và giám sát tại 2 địa phương là TPHCM và TP Đà Nẵng. Phương án thứ nhất là thành lập 2 cơ quan điều hành, 2 cơ quan giám sát thuộc 2 UBND TP Đà Nẵng và TPHCM, phát huy vai trò chủ động của địa phương, giúp khởi động nhanh và thử nghiệm cơ chế mới, phù hợp tinh thần phân cấp. Phương án thứ hai là thành lập 1 cơ quan điều hành, 1 cơ quan giám sát thuộc Trung ương, tập trung về 1 đầu mối Trung ương để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và chuyên nghiệp. Phương án thứ ba là thành lập 2 cơ quan điều hành, 2 cơ quan giám sát thuộc địa phương, dưới sự điều phối của Ban Chỉ đạo quốc gia giai đoạn 2025-2030, từng bước hoàn thiện thể chế, nhân lực, thử nghiệm cơ chế vận hành. Sau năm 2030, khi IFC đã vận hành ổn định thì chuyển dần sang phương án hai. Quá trình chuyển đổi sẽ được luật hóa bằng Luật Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đồng thời hợp nhất 2 cơ quan điều hành địa phương thành các văn phòng đại diện thuộc Cơ quan Trung tâm Tài chính quốc gia. Phương án thứ tư là thành lập 2 cơ quan điều hành thuộc 2 địa phương và 1 cơ quan giám sát thuộc Trung ương. Hiện tại, cả 4 phương án đang tiếp tục được đưa ra lấy ý kiến của các chuyên gia, định chế tài chính toàn cầu và doanh nghiệp để lựa chọn mô hình tối ưu, nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, phù hợp pháp luật và thông lệ. Ông HỒ KỲ MINH, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng: Đà Nẵng sẽ trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới IFC tại TP Đà Nẵng sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột chính: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính, tài sản số. Đà Nẵng xác định sẽ trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến những giải pháp ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo, đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động quản lý quỹ để hỗ trợ các startup công nghệ tài chính. Song song với đó, Đà Nẵng khuyến khích các sản phẩm, sáng kiến tài chính xanh nhằm đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng không của quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững của quốc tế, phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo, du lịch bền vững. Đà Nẵng cũng đặt trọng tâm phát triển tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế, cùng với các dịch vụ tài chính offshore dành cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư toàn cầu. LƯU THỦY - XUÂN QUỲNH

THANH DUNG