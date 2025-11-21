An Giang: 188 tàu cá từ 12m trở lên thuộc diện mất tích

Sau 1 năm kể từ ngày cơ quan chức năng có thông báo, chủ tàu không thực hiện thủ tục đăng ký tàu cá và thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản sẽ bị xóa đăng ký tàu cá.

Tàu cá neo đậu tại khu vực Kênh Dài, xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Ảnh minh họa

Sáng 21-11, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện tỉnh có 188 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên thuộc diện mất tích (chưa được cấp hoặc hết hạn giấy phép khai thác thủy sản chưa xác định được hiện trạng tàu cá; tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt, tịch thu tàu; tàu cá bị chìm, mất tích…).

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, giải pháp khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu và thực hiện xóa đăng ký tàu cá theo quy định Luật Thủy sản năm 2017, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đề nghị các chủ tàu cá trên liên hệ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư An Giang hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang để được hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký lại tàu cá và cấp Giấy phép khai thác thủy sản phục hồi chỉ tiêu hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản.

Sau thời gian một năm kể từ ngày ban hành thông báo (ngày 17-11-2025), nếu các chủ tàu cá không thực hiện thủ tục đăng ký tàu cá và thủ tục cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang sẽ tiến hành xóa đăng ký tàu cá trong sổ đăng ký tàu cá quốc gia.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp triển khai thực hiện niêm yết danh sách tàu cá nêu trên và có giải pháp thông báo đến các chủ tàu cá biết để thực hiện.

NAM KHÔI