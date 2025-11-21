Tiền đổ vào nhóm cổ phiếu bất động sản

Dù thu hẹp đà giảm gần 20 điểm nhưng VN-Index vẫn chốt phiên cuối tuần trong sắc đỏ. Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản đi ngược thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 21-11 mở phiên quay đầu giảm do ảnh hưởng từ đà giảm của thị trường chứng khoán thế giới. VN-Index có thời điểm giảm hơn 20 điểm sau đó quay đầu phục hồi gần 20 điểm nhờ lực cầu cổ phiếu ở vùng giá thấp, chốt phiên còn giảm hơn 1 điểm.

Dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu bất động sản nên nhóm cổ phiếu này nghiêng về sắc xanh: HQC tăng trần, CEO tăng 4%, VHM tăng 1,53%, NVL tăng 1,99%, NBB tăng 1,02%, NLG tăng 1,7%, SCR tăng 2,34%; VIC, VRE, KDH, TCH, VCS, KHG tăng gần 1%.

Các nhóm cổ phiếu còn lại “đỏ sàn”. Nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm khá sâu: VIX giảm 5,09%, VCI giảm 2%, VND giảm 1,29%, SHS giảm 1,82%, MBS giảm 1,02%, FTS giảm 1,34%, SSI giảm 1,44%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nghiêng về sắc đỏ: HDB giảm 1,89%, TCB giảm 1,01%, LPB giảm 1,52%; MBB, VCB, ACB, EIB, VIB, OCB giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, thép cũng đồng loạt giảm: MSN giảm 1,27%, VNM giảm 1,32%, MWG giảm 1,23%; PVS giảm 2,03%, PVD giảm 1,15%, PLX giảm 1,51%, BSR giảm 1,56%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,06 điểm (0,42%) còn 1.654,93 điểm với 204 mã giảm, 111 mã tăng và 46 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,1 điểm (0,42%) còn 263,13 điểm với 83 mã giảm, 51 mã tăng và 67 mã đứng giá. Thanh khoản ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 20.100 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ ở mức 21.800 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Sau phiên quay lại mua ròng hôm trước, khối ngoại lại bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 588 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu VIX bị bán ròng hơn 704 tỷ đồng, tiếp đến là MBB gần 258 tỷ đồng và MWG gần 134 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN