Gỡ "nút thắt" đầu tư, triển khai dự án hạ tầng trong khu công nghiệp

Diễn đàn diễn ra dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức.

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC nhấn mạnh, ILS Forum là kênh đối thoại chính sách quan trọng của thành phố, được duy trì với mục tiêu “nghe hết, hiểu đúng, xử lý đến cùng” các vướng mắc pháp lý của nhà đầu tư.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC phát biểu

Từ góc nhìn của cơ quan xúc tiến, bà cho biết, nhiều nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp sản xuất vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận quỹ đất; thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng; triển khai mô hình khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp đô thị dịch vụ tích hợp; cũng như trong việc áp dụng cơ chế ưu đãi, nhà ở cho công nhân.

Đồng tình với nhận định này, GS. TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch VIAC nhìn nhận khu công nghiệp và khu chế xuất vẫn luôn là động lực quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tại TPHCM, việc hợp nhất ba tỉnh thành lớn được đánh giá sẽ giúp thành phố sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, nâng cấp hệ thống khu công nghiệp. Tuy nhiên thực tế cho thấy, các dự án vẫn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong vấn đề về pháp lý.

Ông kỳ vọng, diễn đàn lần này sẽ đưa ra những kiến nghị hợp lý, hỗ trợ tích cực cho cộng đồng nhà đầu tư cũng như chính quyền thành phố trong việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư an toàn và minh bạch hơn trong tương lai.

Phiên 1 tại diễn đàn hỗ trợ pháp lý đầu tư 2025

Diễn đàn bao gồm hai phiên đối thoại chuyên sâu, tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn: đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng xã hội khu công nghiệp, với trọng tâm là nhà ở công nhân và nhà ở xã hội.

Ông Seck Yee Chung, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham Vietnam) chia sẻ, hiện doanh nghiệp Singapore tham gia vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp linh hoạt theo cả hai hình thức là đầu tư trực tiếp phát triển hạ tầng và thuê lại đất/hạ tầng để triển khai dự án. Tuy vậy, thủ tục pháp lý phức tạp, tốn nhiều thời gian và thiếu tính liên thông giữa các cơ quan vẫn khiến nhà đầu tư gặp khó khăn.

Luật sư Ngô Thị Vân Quỳnh, Luật sư Điều hành Công ty Luật AN Legal cũng có những trao đổi rất thực tế về vướng mắc pháp lý khi triển khai hình thức đầu tư dưới dạng thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp. Luật sư Ngô Thị Vân Quỳnh khuyến nghị, nhà đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng các thông tin về đồng bộ quy hoạch, môi trường, tiến độ dự án ngay từ đầu; đồng thời làm việc chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng và cơ quan quản lý để hạn chế rủi ro pháp lý trong suốt vòng đời dự án.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VIAC và AusCham Vietnam

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn này, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VIAC và Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham Vietnam). Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, xử lý tranh chấp.

