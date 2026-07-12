Tuyển sinh Đại học năm 2026: Thu hút người giỏi học nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ chiến lược

Thích các ngành kỹ thuật, công nghệ nhưng lo chương trình học nặng, khô khan, môi trường làm việc độc hại và kém hấp dẫn hơn các ngành kinh tế... Đây là những băn khoăn được nhiều thí sinh, phụ huynh gửi đến các chuyên gia tại buổi giao lưu trực tuyến “Sức hút của nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ chiến lược” do Báo SGGP tổ chức sáng 11-7.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Dương Văn Quang (giữa) tặng hoa các khách mời tham gia buổi giao lưu trực tuyến “Sức hút của nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ chiến lược” (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Đa dạng chính sách học bổng

Giải đáp mối quan tâm của thí sinh về chương trình học bổng quốc gia theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết, năm 2026 có 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành được hưởng chính sách này. Mức học bổng dành cho sinh viên từ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng; học viên cao học và nghiên cứu sinh được nhận từ 5,5-8,4 triệu đồng/tháng.

Bộ GD-ĐT cũng lựa chọn 23 trường đại học tham gia chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng trong các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán) để hỗ trợ học bổng.

Riêng Trường Đại học Bách khoa, cả 11 khoa đều có ít nhất một ngành được hưởng chính sách hỗ trợ. Điều này đồng nghĩa sinh viên ở bất kỳ khoa nào cũng có cơ hội theo học những lĩnh vực đang được quốc gia ưu tiên đầu tư như bán dẫn, máy tính, tự động hóa, vật liệu, sinh học, cơ khí, giao thông, xây dựng...

Trong khi đó, theo ThS Võ Ngọc Nhơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TPHCM, các ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược của trường trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh chính sách học bổng của Nhà nước, năm 2026, trường còn triển khai nhiều chương trình học bổng tuyển sinh như học bổng dành cho các ngành, chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư; học bổng tài năng tân sinh viên; học bổng tiếp sức... với mức hỗ trợ từ 30%-100% học phí toàn khóa.

Đối với nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật, ThS Nguyễn Thị Hoàng Nga, Phòng Truyền thông Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thông tin, trường có chính sách học bổng đặc biệt, hỗ trợ 50% học phí học kỳ đầu tiên. Học bổng có thể được duy trì trong 4 năm nếu sinh viên giữ vững kết quả học tập tốt. Thực tế, số lượng nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ tại trường ngày càng tăng. Nhiều em đạt thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.

Luôn “khát” nguồn nhân lực chất lượng cao

Giải đáp băn khoăn về cơ hội việc làm trong bối cảnh nhiều trường mở rộng quy mô tuyển sinh các ngành kỹ thuật, công nghệ, TS Nguyễn Trần Phú, Phó Trưởng Phòng Quản trị thương hiệu và Truyền thông Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM, cho rằng, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này đang rất lớn và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Nhu cầu đó xuất phát từ định hướng phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, sản xuất thông minh, năng lượng xanh và công nghiệp công nghệ cao.

Sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo máy Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TPHCM học thực hành cùng giảng viên (Ảnh: THANH HÙNG)

Hiện nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn trong và ngoài nước, có nhu cầu tuyển dụng lớn đối với các vị trí như kỹ sư tự động hóa, cơ điện tử, robot, công nghệ thông tin, kỹ thuật dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ vật liệu, năng lượng tái tạo, thiết kế vi mạch... Trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Nhà trường hiện hợp tác với hơn 1.600 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thông qua các chương trình thực tập, chuyên đề doanh nghiệp và hai ngày hội việc làm được tổ chức mỗi năm, sinh viên có cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều sinh viên đã có việc làm trước khi tốt nghiệp.

Với mô hình trường trong doanh nghiệp, ThS Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Điều hành Trường Đại học Văn Hiến, chia sẻ, trường nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp nên nhu cầu tuyển dụng trải rộng ở khắp các ngành nghề. Đối với nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, sinh viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm “thực chiến” tại các đơn vị trong tập đoàn và được ưu tiên tuyển dụng hoặc đặt hàng sau khi kết thúc khóa thực tập.

Từ nay đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp, đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để đăng ký, sắp xếp, điều chỉnh nguyện vọng và kiểm tra thông tin cá nhân. Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Từ ngày 4-8 đến 17 giờ ngày 10-8, Bộ GD-ĐT phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức lọc ảo và xét tuyển trên toàn quốc.

>>> (Mời xem thêm thông tin buổi giao lưu trực tuyến “Sức hút của nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ chiến lược” trên www.sggp.org.vn)

THANH HÙNG