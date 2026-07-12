100 suất học bổng Power On dành cho sinh viên

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, chương trình Học bổng Power On do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên TPHCM (nay là Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM) tổ chức, tuyển sinh 100 suất học bổng năm học 2026-2027 dành cho sinh viên; gồm 50 suất học bổng Power On đặc biệt (30 triệu đồng/suất/năm học), 50 suất học bổng Power On (15 triệu đồng/suất/năm học).

Học bổng dành cho tân sinh viên hoặc sinh viên năm 2 đang theo học tại các trường đại học công lập ở TPHCM, hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương/trường), chưa nhận học bổng khác… Sinh viên được chọn sẽ nhận học bổng suốt thời gian học đại học, không giới hạn số năm học; được tham gia các khóa học Anh ngữ, talkshow đào tạo kỹ năng miễn phí…

Riêng tiêu chí ứng tuyển cho học bổng Power On đặc biệt là: đối với tân sinh viên phải có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026 từ 851 điểm trở lên hoặc thuộc diện tuyển thẳng hay điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt từ 26 điểm/3 môn và là thủ khoa, á khoa của trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; đoạt giải nhất, nhì các cuộc thi về học thuật từ cấp tỉnh/thành phố, quốc gia...

Ứng viên hoàn tất đơn và nộp online qua đường link: https://forms.gle/vzzhGXjZaz5HMVhv5 hoặc gửi hồ sơ về địa chỉ email: poweronvn@gmail.com. Thông tin liên hệ: Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, số 643 đường Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM; điện thoại liên hệ: (028) 3835 1118 - 090 3811 020 (chị Ngân Giang).

TIỂU TÂN