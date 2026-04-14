Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch ở phía Nam, đã có 12 ca tử vong

Ngày 14-4, trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM) và sốt xuất huyết (SXH) đang gia tăng, lãnh đạo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã thông tin về diễn biến 2 dịch bệnh truyền nhiễm này và các biện pháp ứng phó của ngành y tế.

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, qua số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 trường hợp mắc TCM và 8 trường hợp tử vong. Dịch bệnh TCM có xu hướng gia tăng tại một số địa phương, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Qua giám sát dịch tễ, phần lớn trường hợp mắc TCM tập trung ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

Số trẻ mắc bệnh TCM đang gia tăng tại nhiều tỉnh thành phía Nam

Về nguyên nhân chính khiến dịch bệnh TCM gia tăng, nhất là khu vực phía Nam, và trong môi trường trường học là do thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh lưu hành.

Bên cạnh đó, sự lưu hành của chủng EV71 làm tăng nguy cơ ghi nhận các trường hợp bệnh diễn biến nặng.

Dịch bệnh TCM và SXH đang gia tăng tại khu vực phía Nam

Đại diện Cục Phòng bệnh cũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh TCM, ngành Y tế đang kết hợp nhiều kênh để phát hiện sớm ca bệnh, gồm báo cáo từ các cơ sở khám, chữa bệnh và thông tin cảnh báo từ cộng đồng, trường học.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và chính quyền địa phương để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, hướng dẫn xử trí kịp thời và hạn chế lây lan. Tại các cơ sở điều trị, những trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng được theo dõi sát và được hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên nhằm cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi; khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ như: sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân hoặc mông, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn chăm sóc, điều trị. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học để tránh lây lan cho các trẻ khác.

Nhà trường cần tăng cường vệ sinh lớp học, đồ chơi, vật dụng thường xuyên tiếp xúc; theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và cơ sở y tế trong phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch TCM và SXH

Đối với dịch bệnh SXH, số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 trường hợp mắc và 4 ca tử vong. Số mắc ghi nhận sớm ngay từ những tháng đầu năm, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

“Trong thời gian tới, dịch bệnh SXH có thể tiếp tục gia tăng, nhất là vào các tháng mùa mưa”, ông Võ Hải Sơn cảnh báo.

NGUYỄN QUỐC