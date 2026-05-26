Cao điểm kiểm tra ATTP tại TPHCM, phát hiện hơn 500 cơ sở vi phạm

Cơ quan chức năng phát hiện 532 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại TPHCM vi phạm quy định an toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động vì ATTP năm 2026.

Người bán hàng rong "quên" đeo khẩu trang khi bán thực phẩm cho học sinh

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP TPHCM, trong Tháng hành động vì ATTP năm 2026 (từ ngày 15-4 đến 15-5), thành phố đồng loạt triển khai 198 đoàn kiểm tra.

Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2026 tại TPHCM.

Tại tuyến thành phố và tại địa bàn (168 phường, xã, đặc khu), các đoàn tiến hành kiểm tra 3.659 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể…

Kết quả, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 532 cơ sở với tổng số tiền 496,6 triệu đồng.

Một số hành vi vi phạm được ghi nhận như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã hết hiệu lực, cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng hoặc không được che kín...

Thức ăn đường phố gây lo ngại về nguy cơ mất ATTP. Ảnh: KIM HUYỀN

Đáng chú ý, ở tuyến thành phố, các đoàn dự kiến kiểm tra 449 cơ sở theo kế hoạch. Tuy nhiên, có đến 139 cơ sở không thể tiến hành kiểm tra do không còn hoạt động, tạm ngưng hoạt động, sang nhượng, thay đổi pháp nhân, hoặc được đơn vị khác đã kiểm tra.

Tại chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn, cơ quan chức năng phát hiện 6 trường hợp vi phạm, xử phạt 24,5 triệu đồng, tiêu huỷ 770kg thịt gia cầm.

Các lỗi vi phạm gồm: vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; không đúng với số lượng trên giấy kiểm dịch; thịt gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ.

Tháng hành động vì ATTP năm 2026 có chủ đề "Bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố", kéo dài từ ngày 15-4 đến ngày 15-5-2026.

GIAO LINH