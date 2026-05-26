Y tế - Sức khỏe

Cao điểm kiểm tra ATTP tại TPHCM, phát hiện hơn 500 cơ sở vi phạm

SGGPO

Cơ quan chức năng phát hiện 532 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại TPHCM vi phạm quy định an toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động vì ATTP năm 2026. 

Người bán hàng rong "quên" đeo khẩu trang khi bán thực phẩm cho học sinh
Người bán hàng rong "quên" đeo khẩu trang khi bán thực phẩm cho học sinh

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP TPHCM, trong Tháng hành động vì ATTP năm 2026 (từ ngày 15-4 đến 15-5), thành phố đồng loạt triển khai 198 đoàn kiểm tra.

z7730555726952_b712ac2f10f56efbcd2e4185e89ba807.jpg
Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2026 tại TPHCM.

Tại tuyến thành phố và tại địa bàn (168 phường, xã, đặc khu), các đoàn tiến hành kiểm tra 3.659 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể…

Kết quả, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 532 cơ sở với tổng số tiền 496,6 triệu đồng.

Một số hành vi vi phạm được ghi nhận như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã hết hiệu lực, cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng hoặc không được che kín...

21d609e3-7155-436f-86b2-64afc073adb1.jpg
Thức ăn đường phố gây lo ngại về nguy cơ mất ATTP. Ảnh: KIM HUYỀN

Đáng chú ý, ở tuyến thành phố, các đoàn dự kiến kiểm tra 449 cơ sở theo kế hoạch. Tuy nhiên, có đến 139 cơ sở không thể tiến hành kiểm tra do không còn hoạt động, tạm ngưng hoạt động, sang nhượng, thay đổi pháp nhân, hoặc được đơn vị khác đã kiểm tra.

Tại chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn, cơ quan chức năng phát hiện 6 trường hợp vi phạm, xử phạt 24,5 triệu đồng, tiêu huỷ 770kg thịt gia cầm.

Các lỗi vi phạm gồm: vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; không đúng với số lượng trên giấy kiểm dịch; thịt gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ.

Tháng hành động vì ATTP năm 2026 có chủ đề "Bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố", kéo dài từ ngày 15-4 đến ngày 15-5-2026.

Tin liên quan
GIAO LINH

Từ khóa

ATTP an toàn thực phẩm ngộ độc thực phẩm kiểm tra ATTP dịch vụ ăn uống cơ sở ăn uống chợ đầu mối ngộ độc TPHCM Tháng hành động vì ATTP

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn