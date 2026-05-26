Bộ Y tế: Tử vong do bệnh Ebola lên đến 90%, không chủ quan với các cơn sốt bất thường

Ngày 26-5, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh do virus Ebola tại khu vực châu Phi, đặc biệt là ở Congo và Uganda, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola.

Bộ Y tế nêu rõ, virus Ebola được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976 tại khu vực gần sông Ebola (Cộng hòa Dân chủ Congo), virus này lây lan rất nhanh chóng qua việc tiếp xúc trực tiếp với đồ dùng cá nhân (quần áo, chăn, kim tiêm), máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Dịch bệnh do virus Ebola đang là vấn đề y tế công cộng gây quan ngại. Ảnh: WHO

Đáng lo ngại nhất là virus Ebola có thể gây ra hội chứng xuất huyết và suy đa tạng chớp nhoáng ở người mắc. Tỷ lệ tử vong của bệnh do virus Ebola gây ra từ 25% - 90% (trung bình là 50%). Với thời gian ủ bệnh kéo dài khoảng 2 - 21 ngày, virus có thể âm thầm len lỏi trong cộng đồng trước khi bùng phát thành đại dịch.

So với phiên bản năm 2014, hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế đã cập nhật hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe, lượng hóa chi tiết để cả hệ thống y tế và người dân dễ dàng nhận diện được nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này.

Cụ thể, một ca nghi ngờ mắc Ebola được xác định khi có sốt từ 38°C trở lên, kèm theo ít nhất một trong những triệu chứng đặc hiệu (đau đầu, nôn, tiêu chảy, đau bụng, hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân).

Về yếu tố dịch tễ, trong vòng 21 ngày có tiếp xúc với máu/dịch/đồ dùng của ca nhiễm; đi về từ vùng dịch; hoặc trực tiếp xử lý, tiếp xúc với động vật ốm/chết do virus Ebola.

Về phương pháp xét nghiệm, Bộ Y tế chỉ rõ cần thực hiện kỹ thuật sinh học phân tử RT-PCR, đồng thời bổ sung thêm test nhanh sàng lọc và giải trình tự gene.

Đặc biệt về điều trị, Bộ Y tế chính thức bổ sung các kháng thể đơn dòng (INMAZEB, EBANGA) là thuốc đặc trị đối với chủng Zaire của virus Ebola. Các loại thuốc này không có chống chỉ định, bởi lợi ích cứu mạng người bệnh vượt xa rủi ro về tác dụng phụ. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh tới các biện pháp hỗ trợ dinh dưỡng và tâm lý cho bệnh nhân, nhất là với người cao tuổi, trẻ em và người suy giảm miễn dịch.

Người nghi nhiễm virus Ebola bắt buộc phải xét nghiệm sinh học phân tử. Ảnh: BYT

Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo, trong hướng dẫn chỉ rõ với người tiếp xúc gần với người bệnh không được cho con bú, hiến máu, hiến mô, tạng… trong vòng 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Với những trường hợp khỏi bệnh ra viện, bệnh viện vẫn phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để tiếp tục giám sát ca bệnh. Đối với việc xử lý trường hợp tử vong do nhiễm virus Ebola bắt buộc thực hiện hỏa táng, không có ngoại lệ.

Mới đây, ngày 22-5, WHO tiếp tục duy trì mức độ cảnh báo dịch bệnh và cập nhật kết quả đánh giá nguy cơ dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda đối với sức khỏe cộng đồng ở mức rất cao; mức cao ở các nước khu vực châu Phi và mức nguy cơ thấp trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam. Tính đến ngày 22-5, tại 2 quốc gia trên đã ghi nhận hơn 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong do virus Ebola.

NGUYỄN QUỐC