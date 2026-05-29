Hơn 5.700 cơ sở vi phạm trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm

Chiều 29-5, Bộ Y tế thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026 diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5.

Trong tháng hành động, các đoàn kiểm tra liên ngành của trung ương và địa phương đã thực hiện kiểm tra hơn 62.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm về ATTP (chiếm 9,26%).

Các cơ quan chức năng đã phạt tiền 3.687 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 22,4 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động đối với 29 cơ sở; tịch thu 15 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc, bao gồm các loại da bì heo, xúc xích, bánh kẹo và thực phẩm đông lạnh; buộc tiêu hủy sản phẩm của 110 cơ sở vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 3,3 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 17 trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Về công tác giám sát chất lượng, trong số 17.419 mẫu thực phẩm được xét nghiệm nhanh, có tới 1.330 mẫu không đạt chuẩn (chiếm 7,6%).

Lực lượng chức năng kiểm tra các lô thực phẩm không rõ nguồn gốc tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: DMS

Cùng với những vi phạm về ATTP được phát hiện, Bộ Y tế cũng chỉ rõ tình trạng vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng trên mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cùng với đó là những vấn đề rủi ro hiện hữu vẫn chưa được kiểm soát triệt để, điển hình là điều kiện vệ sinh tại các cơ sở nhỏ lẻ, dịch vụ thức ăn đường phố và nguy cơ từ việc kinh doanh thực phẩm trực tuyến. Đặc biệt, tình trạng buôn lậu, hàng giả và thực phẩm thẩm lậu qua biên giới đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa.

NGUYỄN QUỐC