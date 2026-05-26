TPHCM xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân

Sáng 25-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã có buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM về công tác khám sức khỏe toàn dân và kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở y tế trên địa bàn.

Hơn 2.500 tỷ đồng khám sức khỏe miễn phí

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thành phố đang triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân, với mục tiêu mỗi người dân được khám ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời.

Đối tượng được khám là toàn bộ người dân thực tế cư trú trên địa bàn TPHCM, bao gồm cả thường trú và tạm trú, được xác định thông qua ứng dụng VNeID; các đơn vị do thành phố quản lý và người lao động đang làm việc trên địa bàn. Dự kiến, trong năm 2026, ngành y tế sẽ tổ chức khám cho khoảng 15 triệu người, ưu tiên các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân vùng khó khăn.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thăm khám sức khỏe cho người dân. ẢNH: THÀNH SƠN

Hình thức khám sẽ được tổ chức linh hoạt, gồm khám tại các cơ sở y tế đủ điều kiện, khám lưu động tại trường học, công ty, khu dân cư và khám tại nhà đối với người già yếu, neo đơn hoặc hạn chế đi lại. Tổng kinh phí triển khai chương trình trong năm 2026 dự kiến khoảng 2.507 tỷ đồng cho hơn 10,3 triệu người khám. Riêng nhóm lao động phi chính thức khoảng 4,5 triệu người dự kiến cần hơn 1.515 tỷ đồng; nhóm người cao tuổi khoảng 1,6 triệu người cần gần 539 tỷ đồng.

Đối với hơn 4,5 triệu lao động chính thức, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Mức chi phí khám sức khỏe không quá 350.000 đồng/người/lần/năm. Nguồn kinh phí sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước, kinh phí y tế trường học, nguồn của doanh nghiệp sử dụng lao động và các nguồn hợp pháp khác.

Hiện tại, theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, 9 địa bàn đầu tiên của thành phố gồm: xã An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, quyết tâm cơ bản hoàn thành ngay trong quý 2-2026.

Cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu ngành y tế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, không chỉ tập trung điều trị bệnh mà phải chuyển mạnh sang quản lý sức khỏe toàn dân, lấy phòng bệnh là chính, phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đây không chỉ là định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ mà còn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, mô hình bệnh tật thay đổi và nguy cơ sức khỏe ngày càng phức tạp.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho người dân

Chương trình khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Việc khám sức khỏe không chỉ nhằm phát hiện bệnh sớm mà còn giúp xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân phục vụ quản lý và hoạch định chính sách lâu dài.

Sở Y tế cần xây dựng đề án một cách bài bản, khoa học, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nguồn lực, trách nhiệm từng đơn vị, từng cấp, từng ngành theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”. “Đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà cần sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và người dân. Chỉ khi huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, chương trình mới có thể triển khai hiệu quả và bền vững”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Về định hướng phát triển hệ thống y tế trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu ngành y tế bám sát quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2075 - kỷ niệm 100 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, xác định rõ các trung tâm y tế chuyên sâu, hệ thống bệnh viện cửa ngõ, mạng lưới y tế cơ sở và các thiết chế chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc đầu tư phải gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Từ ngày 25-5, nhiều địa phương trong cả nước đã xây dựng kế hoạch và triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Trong năm 2026, tỉnh Đồng Tháp dự kiến có hơn 1,9 triệu lượt người được khám; tỉnh Quảng Ninh triển khai cho khoảng 1,4 triệu người dân; còn TP Đà Nẵng sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1-7, sau khi hoàn tất rà soát danh sách người dân trước ngày 30-6.

THÀNH AN