Số ca mắc và tử vong do Ebola gia tăng, công tác truy vết gặp nhiều khó khăn

WHO đánh giá nguy cơ dịch Ebola tại Congo ở mức rất cao và nguy cơ cao ở cấp khu vực bao gồm Uganda do có lây truyền trong cộng đồng, nguy cơ tồn tại các chuỗi lây truyền chưa được phát hiện, gia tăng số ca liên quan đến di chuyển qua biên giới.

Chiều 29-5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tiếp tục thông tin tới báo chí về tình hình dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo gây ra tại Cộng hòa dân chủ Congo và Cộng hòa Uganda.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 27-5, Congo ghi nhận 1.077 ca nghi ngờ, trong đó có 238 ca tử vong nghi ngờ; 121 ca xác định, trong đó có 17 ca tử vong. Uganda ghi nhận 7 ca xác định, trong đó có 1 ca tử vong. Các số liệu về ca mắc, ca tử vong có thể tiếp tục được cập nhật và điều chỉnh do quá trình điều tra dịch tễ và xét nghiệm vẫn đang được triển khai.

Dịch bệnh do virus Ebola tiếp tục gia tăng ca mắc và tử vong. Ảnh: BYT

Tại Congo, dịch đã ghi nhận tại 14 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh, tập trung chủ yếu tại tỉnh Ituri. Công tác truy vết người tiếp xúc còn gặp nhiều khó khăn do tình hình an ninh phức tạp, di biến động dân cư cao, đặc biệt tại các khu vực khai khoáng và khu vực giáp biên. Tại Uganda, các ca xác định được ghi nhận là ca xâm nhập, di chuyển từ Congo đến tỉnh Kampala của Uganda, trong đó có một số trường hợp liên quan đến đi lại, tiếp xúc gần thông qua vận chuyển và chăm sóc y tế.

WHO đánh giá nguy cơ dịch tại Congo ở mức rất cao và nguy cơ cao ở cấp khu vực bao gồm Uganda do có lây truyền trong cộng đồng, nguy cơ tồn tại các chuỗi lây truyền chưa được phát hiện, gia tăng số ca liên quan đến di chuyển qua biên giới và mạng lưới người tiếp xúc mở rộng; nguy cơ ở cấp toàn cầu hiện ở mức thấp.

WHO chỉ rõ, bệnh Ebola do chủng Bundibugyo là một chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. Tại hai quốc gia trên, dịch bệnh Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng, có sự mở rộng về địa bàn và ghi nhận nguy cơ lây truyền qua biên giới.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng bệnh đã phối hợp với WHO, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC), các bộ, ngành liên quan và các chuyên gia tổ chức đánh giá nguy cơ bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Theo đánh giá, dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh và nguy cơ bệnh xâm nhập vào nước ta ở mức thấp nhưng không loại trừ khả năng ghi nhận ca bệnh xâm nhập, nhất là trong bối cảnh giao lưu đi lại quốc tế tiếp tục gia tăng.

Dịch bệnh do virus Ebola đang là vấn đề y tế công cộng gây quan ngại. Ảnh: WHO

Hiện nay, Bộ Y tế đang chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch từ sớm, từ xa; tổ chức cập nhật các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho các tỉnh, thành phố về giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm, điều tra, truy vết, quản lý trường hợp bệnh nghi ngờ; đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng, kiện toàn công tác điều trị, thực hành phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng, bảo đảm duy trì trạng thái chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các địa phương tăng cường giám sát người nhập cảnh, nhất là người đi về từ khu vực đang có dịch; rà soát phương án đáp ứng, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, khu vực cách ly và điều trị khi cần thiết, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan tại các cơ sở khám, chữa bệnh và trong cộng đồng.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Ebola, Bộ Y tế đề nghị người dân không hoang mang, chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống; khi có biểu hiện nghi ngờ sau khi đi về từ khu vực đang có dịch hoặc có tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời; hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với những công dân buộc phải đến các khu vực này, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh tiếp xúc với người bị bệnh hoặc người có triệu chứng như sốt, nôn ói, tiêu chảy.

QUỐC LẬP