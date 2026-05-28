Hồi phục chức năng cho bệnh nhân suy tim, suy thận nặng

Ngày 28-5, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, vừa can thiệp thành công, cứu sống bệnh nhân nam 70 tuổi (ngụ Quảng Ngãi) bị suy tim nặng, phù phổi cấp nguy kịch tái diễn liên tục do bệnh 3 nhánh mạch vành kèm tắc nghẽn động mạch thận 2 bên .

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh

Đây là ca bệnh có nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi quá trình xử trí khẩn cấp, chính xác và ứng dụng kỹ thuật can thiệp chuyên sâu để bảo toàn chức năng tim, thận cho người bệnh.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng khó thở tái diễn nhiều lần, xuất hiện những cơn phù phổi cấp nguy hiểm, kèm ho ra máu và gần như mất hoàn toàn khả năng thực hiện các sinh hoạt thường ngày. Suốt 5 tháng gần như chỉ gắn bó với giường bệnh của rất nhiều các bệnh viện khác nhau.

Tại Bệnh viện Quốc tế City, qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ xác định nguyên nhân của tình trạng khó thở tái diễn là do bệnh cảnh tim – thận phức tạp cùng lúc bao gồm: Hẹp nặng động mạch thận hai bên gây suy thận mạn giai đoạn 4, suy tim nặng với tình trạng tắc nghẽn 3 nhánh động mạch vành. Đây được đánh giá là một ca bệnh đặc biệt nguy hiểm với nguy cơ diễn tiến suy tim cấp, tổn thương thận không hồi phục và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

BS-CK1 Lê Văn Tuyến, Khoa Tim mạch Can thiệp Bệnh viện Quốc tế City cho biết, nguyên nhân chính gây nên những cơn phù phổi cấp là do tình trạng suy tim nặng do hẹp ba nhánh mạch vành kết hợp hẹp động mạch thận hai bên, dẫn đến các cơn tăng huyết áp gây tình trạng khó thở liên tục.

Trước đó, người bệnh từng được phẫu thuật bắc cầu động mạch vành cách đây 12 năm, tuy nhiên hiện toàn bộ các cầu nối đã tắc hoàn toàn. Thách thức lớn nhất của ca bệnh nằm ở việc người bệnh có chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, độ lọc cầu thận rất thấp. Nếu sử dụng thuốc cản quang theo phương pháp thông thường sẽ làm tăng nguy cơ suy thận tiến triển, thậm chí có thể dẫn đến chạy thận nhân tạo.

Trước tình huống phức tạp này, các bác sĩ Khoa Tim mạch Can thiệp đã ứng dụng kỹ thuật chụp mạch bằng khí CO₂ thay thế thuốc cản quang – một phương pháp can thiệp hiện đại giúp loại bỏ nguy cơ tổn thương thận nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình tái thông động mạch thận. Sau đó, các bác sĩ tiến hành tái thông nhánh động mạch vành tắc nghẽn mạn tính bằng kỹ thuật can thiệp xuôi dòng kết hợp ngược dòng dưới hướng dẫn IVUS để hạn chế tối đa lượng cản quang sử dụng.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, xử trí nhanh chóng cùng chuyên môn sâu của đội ngũ bác sĩ, ca can thiệp đã diễn ra thành công. Sau điều trị, tình trạng khó thở của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, huyết động ổn định, chức năng vận động phục hồi tích cực.

THÀNH SƠN