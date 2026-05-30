Quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp CHDC Congo chống Ebola

Dịch ebola gây hoảng loạn ở các cộng đồng. Ảnh : CNN

Tính đến ngày 26-5, giới chức y tế CHDC Congo ghi nhận 125 ca Ebola được xác nhận, 17 ca tử vong và hơn 1.000 ca nghi nhiễm. Điều đáng lo ngại hơn là dịch bệnh đang lan rộng ra nhiều tỉnh và khu y tế tại vùng Đông Bắc - khu vực vốn đã chịu tổn thương nặng nề bởi xung đột vũ trang, làn sóng di dời dân cư và hệ thống y tế yếu kém.

Để đối phó với tình hình, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới CHDC Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Lô hàng xuất phát từ trung tâm hậu cần toàn cầu của UNICEF tại Copenhagen, bao gồm đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, thuốc men, bộ vệ sinh và các vật tư y tế thiết yếu nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Số hàng này dự kiến hỗ trợ gần 100.000 người tại các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Bạo lực đã bùng phát tại các trung tâm điều trị.Ảnh : CNN

Bên cạnh đó, UNICEF đã phân bổ hơn 6,5 triệu USD từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa. Cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các đối tác nhân đạo trong nhiều lĩnh vực, từ phòng chống lây nhiễm, bảo đảm nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, đến truyền thông cộng đồng và hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình bị ảnh hưởng. Đại diện UNICEF tại CHDC Congo, ông John Agbor, nhấn mạnh lô hàng cứu trợ mới có ý nghĩa sống còn trong việc bảo vệ lực lượng y tế tuyến đầu cũng như hỗ trợ trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng.

EU phân bổ 15 triệu euro viện trợ nhân đạo để ứng phó với dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Ảnh : WWP

Về phía EU và WHO, hai bên đã mở rộng hợp tác để hỗ trợ ứng phó khẩn cấp không chỉ tại CHDC Congo mà còn tại Uganda - nước láng giềng cũng đã xuất hiện các ca Ebola.

EU thông báo dành 15 triệu EUR cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch, trong đó 5 triệu EUR được phân bổ riêng cho các hoạt động của WHO. Cao ủy châu Âu Hadja Lahbib khẳng định cuộc khủng hoảng hiện nay đòi hỏi hành động quốc tế mạnh mẽ hơn bao giờ hết. WHO cũng nhấn mạnh hợp tác quốc tế chống dịch phải được tăng cường.

HẠNH CHI