Cà Mau: 1 người tử vong nghi bị ngộ độc rượu

Chiều 26-5, lãnh đạo Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Cà Mau) cho biết vừa có báo cáo nhanh vụ việc 3 người nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc rượu tại phường Lý Văn Lâm, đến nay 1 người đã tử vong.

Bệnh nhân nghi ngộ độc rượu đang được theo dõi, điều trị tại Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Theo đó, từ ngày 23 đến 25-6, Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp nhận 3 ca bệnh nghi ngộ độc Methanol. Cụ thể, ông C.T.P. (57 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) nhập viện với triệu chứng đau ngực, ra mồ hôi, chóng mặt, đau đầu, ấn đau thượng vị. Hiện tại, bệnh nhân đang lọc máu, thở máy, hôn mê, được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực và chống độc.

Còn ông C.T.N. (57 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu) nhập viện với cũng với triệu chứng tương tự. Hiện tại, bệnh nhân N. đã tỉnh và tiếp xúc tốt, vẫn đang tiếp tục điều trị.

Riêng ông N.M.H. (45 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) nhập viện với triệu chứng chóng mặt, lơ mơ, nhìn mờ. Khoảng 6 giờ ngày 25-5, bệnh nhân H. chuyển biến xấu, được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Người nhà ông C.T.P. cho biết, lúc 9 giờ ngày 22-5, ông P. tổ chức tiệc rượu tại nhà, có sự tham gia của tổng cộng 5 người (có người vô trước, người vô sau). Các món ăn gồm cá chốt kho sả, lươn xào sả ớt, hạt sen luộc. Riêng rượu được mua gần nhà. Khi tiệc rượu kết thúc thì có 3 người lần lượt xảy ra các triệu chứng nêu trên được đưa đi nhập viện, 2 người còn lại sức khỏe đến giờ vẫn ổn định.

Hiện Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp với chính quyền địa phương, Trạm Y tế phường Lý Văn Lâm tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc rượu; lấy mẫu gửi cơ quan chức năng kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

TẤN THÁI