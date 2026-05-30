Tổng lực ngăn dịch Ebola

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại khu vực châu Phi, nhất là tại Congo và Uganda, ngành y tế Việt Nam đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó dịch bệnh nguy hiểm này.

Giám sát người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để phòng chống dịch bệnh

Dễ lây lan, nguy cơ tử vong cao

Chiều 29-5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tiếp tục thông tin tới báo chí về tình hình dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo gây ra tại Congo và Uganda. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 27-5, Congo ghi nhận 1.077 ca nghi ngờ, trong đó có 238 ca tử vong nghi ngờ; 121 ca xác định, trong đó có 17 ca tử vong. Uganda ghi nhận 7 ca xác định, trong đó có 1 ca tử vong.

TS Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết, mới đây WHO đã tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế đối với đợt bùng phát bệnh do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Uganda. WHO đánh giá nguy cơ lây lan của dịch bệnh Ebola có mức độ rất cao ở cấp quốc gia (tại Congo và Uganda), mức cao đối với khu vực châu Phi do đã có các ca bệnh tại đô thị, mức độ di biến động dân cư, tình hình bất ổn và những hạn chế của hệ thống y tế và mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Theo PGS-TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, dịch bệnh do virus Ebola gây ra là bệnh truyền nhiễm nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong có thể tới 90%. Thời gian ủ bệnh dao động từ 2-21 ngày. Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, chất thải cơ thể của người mắc bệnh hoặc qua các bề mặt, vật dụng nhiễm virus. Người mắc Ebola thường chỉ lây bệnh cho người khác khi đã bắt đầu có triệu chứng.

Bệnh dễ lan rộng trong các tình huống như phát hiện muộn, người bệnh đi qua nhiều nơi trước khi được cách ly, chăm sóc tại nhà không an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện chưa tốt, dùng kim tiêm hoặc dụng cụ y tế không an toàn, hoặc mai táng có tiếp xúc trực tiếp với thi thể người bệnh. “Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca Ebola, nhưng nguy cơ ca bệnh xâm nhập qua người đi về từ vùng dịch vẫn có thể xảy ra; vì vậy cần nghĩ đến Ebola khi có sốt, nôn ói, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng dịch hay tiếp xúc nguy cơ trong vòng 21 ngày. Điều quan trọng nhất là khai báo sớm, cách ly đúng, chuyển tuyến an toàn và bảo vệ tốt cho nhân viên y tế”, PGS-TS-BS Lê Quốc Hùng thông tin.

Siết chặt kiểm dịch y tế ở cửa khẩu

Mặc dù WHO đánh giá nguy cơ lây lan dịch Ebola ở mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, nhưng trong bối cảnh giao thương quốc tế ngày càng mở rộng thì nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập qua các cửa khẩu đang hiện hữu và nguy cơ không thấp. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã nhanh chóng kích hoạt hàng loạt biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.

Tại TPHCM, BS Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết để chủ động ngăn chặn dịch bệnh Ebola lan truyền vào thành phố, HCDC đã đẩy mạnh công tác kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các cảng hàng hải TPHCM. Ngành y tế thành phố tổ chức giám sát 24/7 đối với toàn bộ người nhập cảnh qua các cảng hàng hải và hàng không. Đặc biệt lưu ý người đến từ, đi qua hoặc có tiền sử lưu trú tại các quốc gia hoặc khu vực đang ghi nhận bệnh Ebola trong vòng 21 ngày và thực hiện các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm người nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra các phương tiện nhập cảnh đến từ vùng dịch, đặc biệt đối với các chuyến tàu, chuyến bay có hành trình đi, đến hoặc quá cảnh qua khu vực châu Phi có ghi nhận bệnh Ebola.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh theo dõi, giám sát dịch tễ, đặc biệt tại các cửa ngõ hàng không quốc tế, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc men, hóa chất, khu cách ly và vật tư y tế để ứng phó trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm. Hiện lực lượng chức năng của CDC Hà Nội và đơn vị kiểm dịch y tế ở sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành rà soát, chuẩn bị đầy đủ khu vực cách ly tạm thời, phương án vận chuyển, tiếp nhận và xử lý tình huống dịch bệnh theo đúng quy trình chuyên môn. Sở Y tế TP Hà Nội cũng tăng cường giám sát chặt sức khỏe hành khách nhập cảnh và quá cảnh, đặc biệt từ Congo và Uganda tại sân bay quốc tế Nội Bài. CDC Hà Nội phối hợp thu thập thông tin, truy vết, giám sát sức khỏe và tập huấn nhân viên kiểm soát dịch.

Trong khi đó, tại Quảng Ninh, các Tổ kiểm dịch y tế tại khu vực cầu Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã kích hoạt hệ thống giám sát ở mức cao nhất, trong đó công tác giám sát thân nhiệt được thực hiện nghiêm ngặt đối với tất cả hành khách nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam.

Nâng cao năng lực xét nghiệm Theo TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM có đầy đủ trang thiết bị, nhân lực và phòng an toàn sinh học cấp III phục vụ xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) và giải trình tự gene để chẩn đoán xác định virus Ebola. Hai đơn vị đã đặt mua sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu theo hướng dẫn của WHO và dự kiến sớm chuyển về Việt Nam.

THÀNH AN - QUỐC KHÁNH