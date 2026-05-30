Phát triển y học bào thai thành chuyên ngành mũi nhọn

Ngày 29-5, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung phối hợp các đơn vị chức năng đã tổ chức hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ IV. Đây là diễn đàn khoa học quy mô, uy tín bậc nhất trong lĩnh vực, thu hút hơn 500 chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng hàng đầu trong nước và quốc tế tham dự.

Toàn ảnh hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ IV. Ảnh: VGP/HM

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tỷ lệ tử vong mẹ hiện đã giảm khoảng 4 lần so với năm 1990, từ mức 165 ca/100.000 trẻ sinh sống xuống còn hơn 40 ca. Tỷ lệ tử vong sơ sinh cũng giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 10 ca/1.000 trẻ sinh sống. Qua những kết quả này, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát bền vững về chăm sóc bà mẹ và trẻ em.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, những kết quả, thành tựu đạt được trên có sự đóng góp rất lớn của ngành sản phụ khoa nói chung và lĩnh vực y học bào thai nói riêng, với nhiều kỹ thuật chẩn đoán, can thiệp bào thai tiên tiến được triển khai nhằm điều trị các bất thường ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ. Do đó, trong chiến lược phát triển ngành y tế giai đoạn mới, Bộ Y tế xác định lĩnh vực y học bào thai là một trong những chuyên ngành mũi nhọn cần được ưu tiên phát triển, nhằm nâng cao chất lượng dân số và cụ thể hóa qua Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng chính sách, ban hành các quy trình chuyên môn, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ cập các dịch vụ sàng lọc trước sinh, phát hiện sớm bất thường thai nhi và phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

NGUYỄN QUỐC