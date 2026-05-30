TPHCM phát động chương trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu công nhân

Ngày 30-5, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM – cơ sở Củ Chi (xã Bình Mỹ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp Sở Y tế Thành phố tổ chức lễ phát động chương trình “Chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn Thành phố”. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 30-9 với nhiều hoạt động khám, tư vấn, tầm soát bệnh miễn phí.

Nữ công nhân được khám sức khỏe tại chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái, chương trình khám sức khỏe sẽ được tổ chức linh hoạt ngay tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc tại các cơ sở y tế, bệnh viện đủ điều kiện, ưu tiên tổ chức ngoài giờ hành chính, ngày thứ bảy và chủ nhật. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Chương trình sẽ ưu tiên đoàn viên nữ, người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, người chưa khám sức khỏe định kỳ trong vòng 12 tháng; đoàn viên nghiệp đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động trực tiếp sản xuất.

Chương trình thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Người lao động được khám lâm sàng, xét nghiệm, chụp X-quang, tư vấn phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và các bệnh không lây nhiễm. Đối với những trường hợp phát hiện bệnh sẽ được tư vấn và giới thiệu đến các bệnh viện chuyên khoa để điều trị.

Đồng thời, dữ liệu sức khỏe của người lao động sẽ được cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 công nhân lao động được khám sức khỏe. Ngoài ra, công nhân còn được mua hàng bình ổn giá, được phục vụ ăn sáng miễn phí.

Việc tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu công nhân lao động nhằm triển khai hiệu quả chủ trương của Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân theo Chỉ thị số 17CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân”; Chương trình hành động số 11/CTrHĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao vai trò của công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn mới.

THÁI PHƯƠNG