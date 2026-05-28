Dịch Ebola diễn biến phức tạp

Ngày 28-5, Uganda quyết định đóng cửa biên giới với CHDC Congo nhằm ngăn nguy cơ dịch Ebola lây lan, dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không khuyến khích áp dụng biện pháp này.

Uganda đóng cửa biên giới do số ca mắc Ebola đang gia tăng. Ảnh : NDTV

Giới chức Uganda cho biết, quyết định được đưa ra sau khi một số nhân viên y tế nước này nhiễm virus từ các bệnh nhân vượt biên từ CHDC Congo trước thời điểm đợt bùng phát được công bố ngày 15-5.

Tuy nhiên, WHO cho rằng việc đóng cửa biên giới có thể khiến người dân và hàng hóa chuyển sang các tuyến đường không chính thức, từ đó làm tăng nguy cơ dịch bệnh lan rộng ngoài tầm kiểm soát.

Theo số liệu WHO công bố ngày 24-5, các cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 1.000 ca nghi nhiễm và xác nhận mắc Ebola tại CHDC Congo và Uganda. Trong đó, CHDC Congo có 906 ca nghi nhiễm, Uganda ghi nhận 12 trường hợp. Tổng số ca tử vong liên quan đến dịch bệnh là 224 người, chủ yếu tại CHDC Congo.

Áp phích tuyên truyền phòng, chống lây lan virus Ebola tại Trung tâm Y tế Platinum ở Kampala, Uganda. Ảnh: Yonhap News

Trong bối cảnh đó, ngày 28-5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) tổ chức hội nghị liên bộ đầu tiên trong năm 2026 để đánh giá tình hình nhập cảnh từ nước ngoài và rà soát năng lực ứng phó với Ebola.

KDCA cho biết đã kiểm tra toàn diện hệ thống ứng phó khẩn cấp, gồm cơ chế giám sát dịch bệnh 24/24 giờ, công tác kiểm dịch tại cửa khẩu, điều tra dịch tễ và khả năng điều trị tại các cơ sở y tế được chỉ định.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch Ebola trên thế giới để điều chỉnh khuyến cáo du lịch, mở rộng phạm vi kiểm dịch ưu tiên và tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với hành khách, tàu biển, máy bay đến từ các khu vực có nguy cơ cao.

HẠNH CHI

