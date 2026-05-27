TPHCM: Đảm bảo tất cả người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hằng năm

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn năm 2026, với mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương thăm khám sức khỏe cho người dân.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu và áp dụng cho toàn bộ công dân Việt Nam thực tế cư trú trên địa bàn (thường trú hoặc tạm trú được xác thực qua VNeID), người lao động làm việc tại thành phố và các đối tượng thuộc diện quản lý của thành phố.

Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân được tiếp cận khám sức khỏe định kỳ miễn phí hằng năm. Trong đó, phấn đấu 100% trẻ dưới 2 tuổi được khám hai lần mỗi năm; trẻ dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, người lao động, lao động phi chính thức, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội được khám ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng cá nhân.

Nội dung khám được thiết kế theo từng nhóm tuổi. Trẻ em được theo dõi tăng trưởng, dinh dưỡng, phát triển thể chất và tinh thần; học sinh được tầm soát bệnh học đường, sức khỏe tâm thần, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống; người từ 18 tuổi trở lên được khám lâm sàng, xét nghiệm máu, đường huyết, chức năng gan thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang ngực nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý phổ biến.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thăm khám sức khỏe cho người dân.

Việc khám sức khỏe sẽ được tổ chức tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, trường học, doanh nghiệp hoặc các điểm khám lưu động. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người gặp khó khăn trong đi lại, thành phố cho phép tổ chức khám tại nhà nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế.

Tổng chi phí khám sức khỏe cho mỗi người dân không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm. Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước đối với các nhóm ưu tiên, từ quỹ bảo hiểm y tế theo lộ trình và từ người sử dụng lao động đối với người lao động thuộc diện được doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

THÀNH SƠN