Khánh Hòa: Khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa

Sáng 29-4, tại xã Cam Lâm, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công công trình Bảo tàng Trường Sa, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 -29-4-2026), 51 năm Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (4-1975 - 4-1975) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và lãnh đạo Tập đoàn Vingroup.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 1,7ha tại xã Cam Lâm, với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, theo hình thức tài trợ từ Công ty CP Vinhomes. Dự kiến công trình hoàn thành vào quý 1-2028 sẽ bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa quản lý, vận hành.

Bảo tàng có tổng thể kiến trúc mang hình tượng ba nhánh từ đất liền vươn ra Trường Sa - Biển Đông; trong đó khối nhà trung tâm có diện tích khoảng 3.873m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ kết nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (đưa vào hoạt động từ năm 2017), hình thành quần thể văn hóa, lịch sử về Trường Sa tại Khánh Hòa.

Vị trí xây dựng Bảo tàng Trường Sa (vùng đỏ)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Bảo tàng Trường Sa được định hướng là “địa chỉ đỏ” lưu giữ, trưng bày tư liệu, hiện vật về quần đảo Trường Sa; là thiết chế văn hóa - giáo dục đa năng, hiện đại, góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân, du khách.

HIẾU GIANG