Khánh Hòa đón 2 tàu biển quốc tế với hơn 2.000 du khách

Chiều 28-4, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, 2 tàu biển quốc tế Piano Land và Seven Seas Navigator đã đồng thời cập cảng quốc tế Cam Ranh vào sáng cùng ngày, đưa khoảng 2.000 du khách đến tham quan địa phương.

Cụ thể, tàu Piano Land chở hơn 1.600 du khách, chủ yếu quốc tịch Trung Quốc, khởi hành từ Hong Kong, lưu lại Khánh Hòa từ ngày 28 đến chiều 29-4.

Sau khi cập cảng, du khách trên tàu Piano Land được tổ chức tham quan các địa điểm như Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, công viên bãi biển Nha Trang... và trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Cùng đó, tàu Seven Seas Navigator đưa hơn 400 du khách, chủ yếu đến từ Mỹ, Canada và châu Âu cập cảng. Du khách trên tàu cũng được tổ chức các tour tham quan Nha Trang, trước khi rời Khánh Hòa vào tối cùng ngày để tiếp tục hành trình đến Campuchia.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 29 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 45.700 lượt khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký, từ nay đến cuối năm, địa phương dự kiến đón thêm 18 chuyến tàu biển. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển của du lịch tàu biển tại địa phương.

HIẾU GIANG