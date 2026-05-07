Khánh Hòa: Chấn chỉnh hoạt động cho thuê xe cơ giới không đáp ứng đủ điều kiện

Ngày 7-5, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký văn bản số 6096/UBND-KT về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến người nước ngoài có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 4-5-2026, do người nước ngoài điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Lực lượng CSGT Khánh Hòa kiểm tra người nước ngoài điều khiển xe mô tô trên địa bàn phường Bắc Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các vụ việc tương tự, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các trường hợp điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích; chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe phù hợp hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Công an tỉnh đồng thời phối hợp với các cơ quan, địa phương kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh cho thuê phương tiện cơ giới, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương rà soát toàn diện điều kiện kinh doanh của các cơ sở cho thuê phương tiện cơ giới trên địa bàn; tăng cường quản lý nhằm bảo đảm phương tiện cho thuê và người điều khiển đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành.

Sở VH-TT-DL được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành tăng cường tuyên truyền, yêu cầu khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, cam kết tuân thủ quy định pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam; không thuê, sử dụng phương tiện cơ giới khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

UBND các xã, phường, đặc biệt tại khu vực Nha Trang và Phan Rang, có trách nhiệm rà soát, lập danh sách quản lý các cơ sở cho thuê phương tiện cơ giới; yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; chủ động kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

HIẾU GIANG