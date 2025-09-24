Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo qua đường bưu điện

Chiều 24-9, Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát đi thông báo, khuyến cáo người dân cảnh giác trước tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo thông qua hình thức gửi bưu phẩm qua đường bưu điện.

Ảnh: Cục Thuế cung cấp

Hiện nay, trên nền tảng mạng xã hội Meta (Facebook) xuất hiện thông tin cho rằng “Cục Thuế gửi công văn qua SPX, nhận thanh toán 80k, khi bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopy của cơ quan nhà nước…”.

Về việc này, Cục Thuế khẳng định, các nội dung (như trong hình ảnh) không phải được gửi từ Cục Thuế, các đơn vị ngành thuế và loại phong bì kiểu như trong ảnh không phải là loại phong bì được sử dụng trong các đơn vị ngành thuế.

Cục Thuế thông tin để người dân biết, phòng tránh và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu các đối tượng liên hệ gửi và đòi thanh toán kinh phí giao nhận.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đề nghị các bưu cục của bưu điện và các đơn vị có chức năng vận chuyển khi tiếp nhận các phong bì dạng như trên từ các đối tượng gửi, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.

LƯU THỦY