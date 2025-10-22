Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, đơn vị Quân đội để lừa đảo

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Thời gian qua, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh, mạo danh quân nhân, cơ quan, đơn vị trong Quân đội để thực hiện các hành vi lừa đảo. Thực hiện Công văn ngày 16-10-2025 của Cục Chính trị Quân khu 7 về việc phối hợp tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, phòng chống giả danh, mạo danh quân nhân, cơ quan, đơn vị Quân đội; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo và phối hợp phòng ngừa.

Cụ thể, các đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn về các thủ đoạn lừa đảo hiện nay, đặc biệt là trên không gian mạng về việc giả danh cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, ngân hàng, tổ chức từ thiện... để lừa đảo.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ các thủ đoạn của tội phạm mạng trên các pano tuyên truyền. Ảnh: VĂN ANH

Người dân phải luôn xác thực, kiểm chứng thông tin trong giao dịch; cảnh giác với bên thứ ba trong giao dịch. Lưu ý, các đơn vị Quân đội chỉ thanh toán qua tài khoản Kho bạc Nhà nước hoặc qua tài khoản của đơn vị (không giao dịch qua tài khoản cá nhân); đơn vị Quân đội không bao giờ gọi điện cho người dân, doanh nghiệp yêu cầu đề nghị mua hộ, mua giúp hàng hóa và không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu phối hợp lực lượng công an, quân sự để cung cấp, chia sẻ thông tin, các vụ việc điển hình, cảnh báo thủ đoạn mới, cách phòng tránh; chủ động định hướng dư luận xã hội, không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến các vụ việc lừa đảo, phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh đó, cần sử dụng đồng bộ các hình thức tuyên truyền (báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh cơ sở, sinh hoạt chi bộ...) để thông tin, cảnh báo về những phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay và những việc cần làm ngay để người dân biết và phòng ngừa hiệu quả.

Một số biện pháp phòng ngừa: - Người dân tuyệt đối không cung cấp, đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân, đồng đội, đơn vị cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội nếu không xác thực người nhận là ai. - Nếu nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ quân đội, hãy gọi đến số điện thoại chính thức của cơ quan đó hoặc liên hệ qua các kênh chính thức để xác minh thông tin. - Không cung cấp số tài khoản ngân hàng, OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai; không chuyển tiền hoặc thực hiện giao dịch tài chính theo yêu cầu của người lạ, kể cả bị đe dọa hoặc được hứa hẹn lợi ích. - Không cài đặt ứng dụng, nhấn vào các đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn hoặc mạng xã hội.

CẨM TUYẾT