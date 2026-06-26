Cao Bằng: Lũ trên sông Bằng Giang lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu

Chiều 26-6, mực nước sông Bằng Giang tại tỉnh Cao Bằng tiếp tục lên nhanh, cao hơn báo động II là 0,19m và có thể vượt báo động III khoảng 0,5-1,5m trong 6-24 giờ tới.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 25-6 đến ngày 26-6 gây ngập lụt tại một số khu vực, làm hàng trăm ha hoa màu, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng ở xã Nguyên Bình cứu đàn heo hơn 80 con khỏi ngập lụt tại một trại nuôi. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng, từ đêm 25 đến ngày 26-6, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước các sông, suối dâng nhanh, gây ngập tại nhiều khu vực trũng thấp.

Đến 15 giờ ngày 26-6, mực nước sông Bằng Giang ở mức 181,69m, cao hơn mức báo động II 0,19m. Cơ quan khí tượng - thủy văn của địa phương dự báo trong 6-24 giờ tới, lũ trên sông Bằng Giang tiếp tục tăng nhanh, đỉnh lũ có khả năng vượt báo động III khoảng 0,5-1,5m.

Từ trưa đến chiều 26-6, mưa lũ gây ngập tại nhiều địa phương như xã Hòa An, xã Bạch Đằng, xã Thông Nông, xã Nguyên Bình và phường Thục Phán.

Lực lượng chức năng ở xã Nguyên Bình cứu đàn heo khỏi ngập lụt tại một trại nuôi. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

Tại xã Hòa An, nước lũ dâng cao tại các xóm Mã Quan, Nà Tẻng, Thái Cường, Thanh Hùng, khu Bản Đon, xóm 6 Bế Triều. Tính đến trưa 26-6, địa phương thống kê khoảng 57ha hoa màu bị ngập, 133 nhà dân ngập dưới 1m, nhiều tuyến đường bị chia cắt cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại và di dời tài sản.

Tại xã Bạch Đằng, mưa lớn làm khoảng 100ha ruộng và hoa màu bị ngập. Sạt lở đất làm hư hỏng chuồng trại của hai hộ dân, một hộ khác bị cây đổ vào nhà. Cầu treo Nà Ngỏa được tháo dỡ mặt cầu để bảo đảm an toàn, khoảng 10 hộ dân khu vực này tạm thời bị cô lập.

Trong khi đó, nhiều khu vực thuộc xã Thông Nông, xã Nguyên Bình và phường Thục Phán cũng ghi nhận tình trạng ngập úng do nước sông, suối dâng cao.

Nhiều nơi bị ngập do nước sông lên tại tỉnh Cao Bằng, ngày 26-6

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi, gia cố nhà cửa; đồng thời cảnh báo trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, chốt trực tại các khu vực nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua các vị trí ngập sâu, ngầm tràn.

Lực lượng chức năng ở xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi ngập lụt. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

Sáng 26-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch kiểm tra thực địa tại xã Hòa An và phường Thục Phán, yêu cầu các địa phương duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động sơ tán người dân khi cần thiết.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ và cấm người, phương tiện qua khu vực không bảo đảm an toàn.

HUY QUANG (CTV)