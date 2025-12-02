Hỗ trợ tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Cao Bằng

Ngày 2-12, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Tổ chức CRS (Hoa Kỳ) tại Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức đợt cấp phát tiền mặt cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, mưa lũ tại xã Hòa An.

Người dân ở xã Hòa An chờ nhận tiền hỗ trợ ngày 2-12. Hình ảnh do Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cung cấp

Theo đó, tổng cộng 1,04 tỷ đồng đã được trao trực tiếp cho 274 hộ dân, nhằm giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Bàn giao tiền hỗ trợ cho người dân xã Hòa An

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của các cơ quan chức năng và tổ chức quốc tế với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, từng bước tái thiết sau thiên tai.

Người dân nhận tiền hỗ trợ ngày 2-12

Người dân Hòa An ký nhận tiền hỗ trợ

Trước đó, ngày 29-11, Cục cũng đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi). Gói hỗ trợ bao gồm 514 suất quà bằng tiền mặt, được trao tận tay các hộ dân tại 3 xã: Cẩm Bình, Cẩm Duệ và Cẩm Lạc – những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề về tài sản sau đợt mưa bão.

PHÚC HẬU