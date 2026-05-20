Cấp dưới khai sai phạm do sức ép tiến độ từ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng 20-5, tại phiên xét xử 10 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan tới quá trình xây dựng 2 dự án cơ sở 2 các bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam (trước đây, nay là tỉnh Ninh Bình), hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn các bị cáo.

Theo cáo buộc, trong vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - viết tắt BQL YTTĐ thuộc Bộ Y tế), từ tháng 3-2014 đến tháng 9-2017, có trách nhiệm đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý và tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án trên, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và theo đúng các quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Quá trình thực hiện, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã có hành vi chỉ đạo và đưa ra chủ trương vừa thi công, vừa thiết kế không đúng quy định, dẫn đến có nhiều sai phạm trong việc tham mưu, đề xuất, ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư, lập phương án thiết kế kiến trúc; sai phạm trong việc tham mưu, quyết định lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch chất lượng nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu, dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với động cơ vụ lợi, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp thỏa thuận và yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán. Tổng số tiền mà bị cáo này đã nhận là hơn 88,4 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 51,7 tỷ đồng được kết luận điều tra, truy tố trong vụ án này, còn hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không điều tra, kết luận mà chuyển thông tin đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền).

Tại phiên tòa sáng 20-5, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các thủ tục chỉ định thầu cho Công ty VK, liên hệ cấu kết với đơn vị thẩm tra dự toán (Viện Kinh tế xây dựng) để nâng khống giá trị dự toán gói thầu, và đưa ra chủ trương "vừa thi công, vừa thiết kế" trái phép. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cho biết, từ chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khi đó về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Với áp lực về thời gian nên trong BQL YTTĐ, mỗi người làm theo chức trách, nhiệm vụ của mình để đẩy nhanh tiến độ.

“Ở thời điểm thực hiện nhiệm vụ, bị cáo do áp lực về thời gian, cần làm nhanh. Sau này khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thấy có những việc làm không đúng và mới biết là mình sai”, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai báo tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Cựu Giám đốc BQL YTTĐ khai “ân hận” về hành vi đã làm của mình. “Nếu biết sai thì bị cáo chắc chắn không làm”, bị cáo Thắng nêu. Chủ tọa hỏi lại: “Thời điểm bị cáo thực hiện nhiệm vụ, các văn bản, quy định rất đầy đủ, bị cáo không đọc, không tìm hiểu?”. “Bị cáo có đọc, nhưng mục này lại có liên quan tới mục kia, nên có thể có sai lầm”, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nêu trước tòa. Sau đó, người này liên tục bị chủ tọa nhắc cần khai báo thành khẩn để được xem là tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Cũng tại phần khai báo, bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) không có ý kiến với bản cáo trạng truy tố mình. Theo bản cáo trạng, bị cáo Trần Văn Sinh là người trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình triển khai thực hiện 2 dự án trên. Bị cáo Sinh có liên quan trực tiếp đến các sai phạm xảy ra của BQL YTTĐ trong việc thuê tư vấn nước ngoài; tham mưu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch chất lượng nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu, chịu trách nhiệm trong việc gây ra hậu quả thất thoát, lãng phí số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Sinh thừa nhận, việc phân chia nhỏ các gói thầu là sai, gây khó khăn trong triển khai dự án, vì khi tư vấn nước ngoài thay đổi kiến trúc thì các đơn vị trong nước phải thay đổi theo. Trong vụ án, bị cáo Trần Văn Sinh bị cáo buộc nhận từ bị cáo Nguyễn Chiến Thắng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Khi được hỏi lúc nhận có biết về nguồn gốc số tiền này hay không, bị cáo Sinh suy nghĩ rất lâu và khai rằng: “Có thể tiền này từ các nhà thầu”. Trước phiên tòa diễn ra, bị cáo Trần Văn Sinh đã nộp lại số tiền hơn 2,9 tỷ đồng và nộp khắc phục chung của vụ án thêm 300 triệu đồng.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác.

