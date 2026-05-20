Xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các đồng phạm

Sáng 20-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, liên quan tới 2 dự án xây dựng cơ sở 2 của các bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tỉnh Hà Nam (trước đây), nay là tỉnh Ninh Bình.

Theo ghi nhận của phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là bị cáo đến muộn nhất so với các bị cáo khác (lúc 8 giờ 20 phút). Bà được 2 luật sư đi cùng. Sau khi kiểm tra an ninh, bà nhanh chóng đi vào phòng xét xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong quá trình thực hiện 2 dự án trên, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (BQL YTTĐ) của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra. 2 dự án dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Lúc 7 giờ 50 phút, các bị cáo được đưa tới phòng xét xử.

Cụ thể, trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 2 dự án, BQL YTTĐ trình, Bộ Y tế phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư khi chưa làm rõ khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước; không chứng minh được tính cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài; cố ý chỉ định thầu; không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê tư vấn nước ngoài; không tổ chức xác định dự toán gói thầu thuê tư vấn nước ngoài; sử dụng đề xuất tài chính của nhà thầu để thẩm định, phê duyệt dự toán trong khi nhà thầu là tác giả phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn không qua hình thức thi tuyển. Các hành vi trên trái quy định của Luật Đấu thầu năm 2005; trái với quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam…

Từ việc cố ý thuê tư vấn nước ngoài không đúng, BQL YTTĐ đề nghị Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm tra dự toán để BQL YTTĐ làm căn cứ ký hợp đồng với đơn giá chi phí thuê tư vấn không đúng quy định, cao hơn nhiều lần giá trị tính theo định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 70,2 tỷ đồng.

Lúc 8 giờ 20 phút, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đi cùng 2 luật sư vào phòng xét xử.

Các bị cáo tại Bộ Y tế cũng phân chia các gói thầu không hợp lý, không căn cứ vào tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án…, làm mất tính tổng thể, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện, gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, làm tăng thời gian và phát sinh chi phí xây dựng trong quá trình thực hiện 2 dự án, trái quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Những vi phạm nêu trên đã khiến 2 dự án dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024, mặc dù đã được giải ngân trên 50% tổng vốn đầu tư; gây hậu quả lãng phí tài sản nhà nước tổng số tiền 733,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban YTTĐ) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho Thắng, Tuấn theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Trong vụ án, lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng sợ bị xử lý do có sai phạm trong quá trình thực hiện 2 dự án trên, bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 2 triệu USD của Nguyễn Chiến Thắng.

Đối với vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 dự án trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803,7 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Quá trình điều tra, bị cáo Tiến đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 14,5 tỷ đồng.

