Người phụ nữ đánh hàng xóm ở hành lang chung cư bị phạt hơn 4 tháng tù

Sáng 19-5, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 tháng 10 ngày tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú ở phường Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh bị cáo buộc là người hành hung hàng xóm ngay trước cửa căn hộ chung cư thuộc tòa nhà CT5- ĐN2 (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Theo nội dung vụ án, bà Nguyễn Thị Vân Anh bức xúc về việc chị N.T.H. (hàng xóm sát nhà) đăng tải lên nhóm zalo của cư dân với nội dung con trai mình (14 tuổi) có biểu hiện sàm sỡ tại tòa chung cư, nên 20 giờ ngày 8-1-2026, khi chị H. đi làm về thì anh N.D.T. (em họ bà Vân Anh) hỏi chị H. lý do tại sao lại đăng nội dung như vậy lên nhóm.

Cùng thời điểm, bà Vân Anh từ trong nhà đi ra và chửi bới chị H., đồng thời lao về phía chị H. hành hung.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: PHÙNG ANH

Chỉ tới khi đại diện ban quản trị và tổ quản lý vận hành tòa nhà có mặt, bà Vân Anh mới dừng lại. Ngày 9-1, chị H. đã có đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến bệnh viện để điều trị. Hồ sơ bệnh viện thể hiện nạn nhân bị sưng nề vùng đầu, đau đầu, ù tai trái và buồn nôn.

Chị H. cũng giao nộp cho cơ quan công an đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh tại phiên tòa. Ảnh: PHÙNG ANH

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh khai, do quá bức xúc, hành vi bộc phát chứ không bàn bạc từ trước đánh chị H.. Bị cáo thừa nhận, sau thời gian tạm giam, đến nay rất hối hận, muốn gửi lời xin lỗi tới chị H..

Sau khi tuyên án, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh đã được trả tự do tại tòa, vì đã chấp hành xong thời hạn tù (án phạt tù bằng thời hạn tạm giam).

GIA KHÁNH

